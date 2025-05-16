Η παρορμητική πράξη του Δημήτρη Μπίτζιου να αυτοπροταθεί και να υποδείξει συγκάτοικό του ως υποψήφιο για αποχώρηση, είχε συνέπειες. Απόψε, στο νέο επεισόδιο του BIG BROTHER στις 23.15 στον ΣΚΑΪ θα μάθουμε με ποιους συγκάτοικους θα αναμετρηθεί για την παραμονή του στο σπίτι…

Η ψηφοφορία πάντα προκαλεί αναστάτωση στο σπίτι, πόσω μάλλον όταν υπάρχει ένας επιπλέον παράγοντας που μπορεί να κάνει την ανατροπή.

Ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης, ως αρχηγός του σπιτιού, θα έχει στα χέρια του ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα, το οποίο θα μάθει απόψε. Ο αρχηγός, αυτή την εβδομάδα, έχει τη δύναμη να σώσει έναν υποψήφιο! Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρει μία μεγάλη απόφαση, να χρησιμοποιήσει το πλεονέκτημα ή να το κάψει… Καθώς κανένας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον αριθμό των ψήφων, σώζοντας έναν υποψήφιο, ρισκάρει να αναδειχθούν υποψήφια άτομα με τα οποία είναι πολύ κοντά.

Η λίστα με τα ψώνια καταλήγει να είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τον Γιάννη που θέλει να τους ευχαριστήσει όλους. Η κόντρα ανάμεσα στη Διονυσία Κούκιου και την Φένια Νικολαΐδη παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η ένταση συνεχίζεται και όταν στη συζήτηση μπαίνει και η Ζωή Ασουμανάκη. Ποιες άλυτες διαφορές έχουν οι δύο γυναίκες μεταξύ τους;

