Δεκαέξι χώρες έδωσαν χθες το βράδυ τη μάχη στο Β' Ημιτελικό της Eurovision 2025 για να εξασφαλίσουν μία θέση στο μεγάλο Τελικό του Σαββάτου, ωστόσο μόνο 10 πήραν το χρυσό εισιτήριο.

Ανάμεσα τους και η Κλαυδία με την «Αστερομάτα» που με την εκπληκτική ερμηνεία της και την επιβλητική σκηνική της παρουσία (δια χειρός του «μάγου» της Eurovision, Φωκά Ευαγγελινού) μάγεψε του τηλεθεατές.

Η αποθέωση από το κοινό στην αρένα St. Jakobshalle της Βασιλείας και τα διθυραμβικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσαν την επιτυχία της εμφάνισης της Κλαυδίας (και τα προγνωστικά των polls).

Η πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του Σαββάτου ανακοινώθηκε τελευταία, κάνοντας την αγωνία μεγαλύτερη.

Κλαυδία: «Έφτασα κοντά στο καρδιακό επεισόδιο!»

Μετά τον εντυπωσιακό Β' Ημιτελικό γεμάτο ένταση, οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025 έδωσαν την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Με χιούμορ και έντονη συγκίνηση, η Κλαυδία ξεκίνησε τη συνέντευξή της λέγοντας: «Έφτασα πολύ κοντά στο καρδιακό επεισόδιο, ήμουν η τελευταία που ανακοινώθηκε!».

Σύμφωνα με το ogaegreece.com, παραδέχτηκε πως για λίγο ένιωσε αποθαρρυμένη, μέχρι που άκουσε το όνομά της και οι άνθρωποι της αποστολής έτρεξαν πάνω της. Τώρα «νιώθει ότι πετάει».

Για τα 3 λεπτά στη σκηνή δήλωσε πως ένιωσε δύναμη και αυτοπεποίθηση, θέλοντας να χαρίσει ένα show σε όλους – τόσο αυτούς που βρέθηκαν στο στάδιο, όσο και σε αυτούς που παρακολούθησαν το act της από το σπίτι.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν:

- Λιθουανία,

- Ισραήλ

- Αρμενία,

- Δανία,

- Αυστρία,

- Λουξεμβούργο,

- Φινλανδία,

- Λετονία,

- Μάλτα και

- η Ελλάδα.

Ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου και θα μεταδοθεί στην Ελλάδα ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Στον σχολιασμό θα είναι και πάλι οι καταπληκτικοί Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η ηθοποιός και παρουσιάστρια Τζένη Θεωνά θα ανακοινώσει το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

