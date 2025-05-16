Η σταρ της ποπ Dua Lipa είναι στα 29 της το πιο νεαρό μέλος στον κατάλογο των 40 πλουσιότερων προσώπων κάτω των 40 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των πλουσιότερων Βρετανών που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τους Sunday Times.

Με περιουσία που υπολογίζεται στα 115 εκατομμύρια στερλίνες (137 εκατομμύρια ευρώ), η αγγλοαλβανή τραγουδίστρια, το άλμπουμ της οποίας «Radical Optimism» είναι πρώτο στο βρετανικό χιτ παρέιντ, βρίσκεται στην 34η θέση αυτού του καταλόγου.

Ο ηθοποιός Ντάνιελ Ράντκλιφ (100 εκατομμύρια στερλίνες), ο ποδοσφαιριστής Χάρι Κέιν (100 εκατομμύρια), ο τενίστας Άντι Μάρεϊ (110 εκατομμύρια), η τραγουδίστρια Αντέλ (170 εκατομμύρια), οι τραγουδιστές Χάρι Στάιλς (225 εκατομμύρια) και Εντ Σίραν (370 εκατομμύρια) περιλαμβάνονται επίσης σ' αυτό το Τοπ 40.

Ανεξαρτήτως ηλικίας, η οικογένεια Γκόπι Χιντούτζα, ιδιοκτήτρια ενός ομίλου στα χρηματοοικονομικά, την ενέργεια και την τεχνολογία, παραμένει επικεφαλής του καταλόγου που καταρτίσθηκε από τους Sunday Times, με περιουσία 35,3 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

Ο Τζιμ Ράτκλιφ, ιδιοκτήτης του ομίλου Ineos (με παρουσία κυρίως στην πετροχημική βιομηχανία), αλλά επίσης δύο ποδοσφαιρικών ομάδων, των Manchester United και OGC Nice, παραμένει στο Τοπ 10, με 17 δισεκατομμύρια στερλίνες, αλλά η περιουσία του μειώθηκε κατά σχεδόν 6,5 δισεκατομμύρια εξαιτίας δυσχερειών της επιχείρησής του.

Στον κατάλογο κυριαρχούν επιχειρηματίες, παράγοντες του χρηματοπιστωτικού τομέα και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Με περιουσία η οποία υπολογίζεται ότι είναι λίγο μεγαλύτερη από ένα δισεκατομμύριο, ο Πολ Μακάρτνεϊ είναι ο μόνος δισεκατομμυριούχος μουσικός στον κατάλογο, στην 151η θέση, μπροστά από τον Έλτον Τζον (283ος, 475 εκατομμύρια), τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς (αμφότεροι στην 295η θέση, 440 εκατομμύρια).

Η περιουσία του βασιλιά Καρόλου Γ' φθάνει τα 640 εκατομμύρια στερλίνες, γεγονός που τον τοποθετεί στη 238η θέση, μαζί με το ζευγάρι του πρώην πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ και της συζύγου του, της Ακσάτα Μούρτι.

Η Sunday Times αναφέρει εξάλλου ότι ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε από 165 το 2024 σε 156 φέτος, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση του εν λόγω καταλόγου στα 37 χρόνια που καταρτίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.