Eurovision 2025: Επιστρέφει ο Εθνικός τελικός

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

Μια μεγάλη είδηση που αφορά τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έβγαλε η σημερινή παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ.

Όπως ανακοίνωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Δημόσιας Τηλεόρασης Κατερίνα Κασκανιώτη, η ΕΡΤ αποφάσισε καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον πολλών καλλιτεχνών να συμμετάσχουν εκπροσωπώντας την Ελλάδα να επαναφέρει τον Εθνικό τελικό μετά από 22 χρόνια και κάλεσε δημόσια με ανοιχτή πρόσκληση όσους καλλιτέχνες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή.

Και θα είναι το κοινό αυτό που θα αποφασίσει τελικά ποιος ή ποια θα βρεθεί στη Βασιλεία στην Eurovision 2025.

Ένα αίτημα και των καλλιτεχνών εδώ και χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι απ' ευθείας αναθέσεις αλλά κυρίως του κόσμου και των fans του θεσμού που άκουσε η ΕΡΤ και πολύ καλά έπραξε.





