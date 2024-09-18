Buongiorno: Η απίθανη συμφωνία του Ανδρέα Μικρούτσικου με τον Απόστολο Γκλέτσο στον αέρα

Αφού έγινε στον τηλεοπτικό αέρα και πλέον ο Ανδρέας Μικρούτσικος αφού το είπε δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Όχι οτι θα το έκανε κιόλας. Τον τιμάει τον λόγο του και αυτό είναι γνωστό. Η κίνησή του πάντως άφησε άφωνο τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που καθόταν δίπλά του την ώρα που έγινε. Τι έγινε;

Η εκπομπή Buongiorno σήμερα φιλοξένησε τον Απόστολο Γκλέτσο που έχει εκδηλώσει ανοιχτά την επιθυμία του να είναι και ο ίδιος υποψήφιος για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την νέα εκλογική διαδικασία μετά την αμφισβήτηση του Στέφανου Κασσελάκη από πολλά και ιδιαίτερα ισχυρά στελέχη του κόμματος.

Και στο τελείωμα της παρουσίας του ο Ανδράς Μικρούτσικος έσκυψε προς το μέρος του, του ζήτησε να τον κοιτάξει στα μάτια και δίνοντάς του το χέρι του είπε: Κοίταξέ με, δεν θα σε ψηφίσω για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν βγεις θα σε ψηφίσω για Πρωθυπουργό...

