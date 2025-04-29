Kendrick Lamar: Έβγαλε 9 εκατ. δολάρια από μία συναυλία! - Κατέρριψε το ρεκόρ του Eminem

Ο Kendrick Lamar είναι ο πρώτος ράπερ που κέρδισε πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια από μια συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας του «Grand National Tour».

Το Touring Data αποκάλυψε ότι η πρώτη συναυλία του Kendrick Lamar μαζί με τη SZA στο Bank Stadium στη Μινεάπολη απέφερε συνολικά έσοδα 9.124.989 δολαρίων. Τα έσοδα προέρχονται από την πώληση 47.354 εισιτηρίων (100%) που διατέθηκαν με μέση τιμή 192,70 δολάρια.

Ο Kendrick Lamar έγινε ο πρώτος ράπερ στην ιστορία που κερδίζει πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια από μία μόνο συναυλία ως πρώτο όνομα ή ένα από τα πρώτα ονόματα.

Kendrick Lamar breaks his record for the highest-grossing concert by a rapper in history, with $9.449 million from 42,205 tickets sold at NRG Stadium in Houston.#GrandNationalTour pic.twitter.com/mUEzaBPb1Y — Kendrick Lamar Updates (@KendrickChart) April 25, 2025

Ο Αμερικανός ράπερ κατέρριψε το ρεκόρ του Eminem του 2019, όταν συγκέντρωσε έσοδα 8.708.390 δολαρίων από μια συναυλία στη Μελβούρνη.

Επιπλέον, η συναυλία στο Bank Stadium σηματοδοτεί επίσης εκείνη με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα όλων των εποχών για τον Lamar και τη SZA.

Στο πλαίσιο της περιοδείας «Grand National Tour» οι δύο καλλιτέχνες θα εμφανιστούν σε όλη τη Βόρεια Αμερική μέχρι τον Ιούνιο και στη συνέχεια στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

