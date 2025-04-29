Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Με έναν επικοινωνιακό τρόπο που θα μπορούσε να είναι και «case study», η Μαρίνα Σάττι καταφέρνει για ακόμη μία φορά να γίνει viral με αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα απ’ όλα, με τη μουσική και τους στίχους της.

Νέα τραγούδια, αιχμηροί στίχοι, εκρηκτική μουσική και ένα video clip που έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά. Με το νέο της άλμπουμ «Pop Too», η Μαρίνα Σάττι επαναπροσδιορίζει την ποπ σκηνή μέσα από το δικό της βλέμμα και καταφέρνει να συνδυάσει για ακόμη μια φορά ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονες ποπ, r'n'b επιρροές.

Ωστόσο, πέρα από την άμεση αφήγηση και τους εύστοχους στίχους, το νέο κομμάτι της Μαρίνας Σάττι «Lola» είναι γεμάτο από ισχυρούς συμβολισμούς. Κάθε εικόνα, κάθε χορευτική κίνηση και κάθε επιλογή προσώπου στο βίντεο κλιπ φαίνεται να έχει έναν βαθύτερο σκοπό, προσκαλώντας τον θεατή να αποκρυπτογραφήσει τα πολλαπλά μηνύματα που κρύβονται στην επιφάνεια.

Στο νέο της βίντεο κλιπ πρωταγωνιστούν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αλλά και η «Lola». Mια φιγούρα- alter ego που εκπροσωπεί τις γυναίκες που αρνούνται να συμβιβαστούν με τα «πρέπει». Η Σάττι, με εντυπωσιακή ευκολία, μετατρέπει την κριτική που δέχεται η ίδια αλλά και πολλές γυναίκες, σε δημιουργία. Η «Lola» δεν είναι απλά ένας χαρακτήρας, είναι η γυναίκα που ζει έξω από τα κουτάκια που της φτιάχνει η κοινωνία. Το τραγούδι αναφέρεται στις προσδοκίες για το πώς πρέπει να είναι, να ζει και να συμπεριφέρεται μια γυναίκα, ειδικά στην ελληνική κοινωνία.

Με στίχους όπως «Σχεδόν 40 και δεν έχει παιδί» και «Δεν θα με βάλουν σε σειρά, φέρομαι αντικανονικά», «Νιώθω σταρ», «Από πού έχει καταγωγή; Θέλει πιο καλή παραγωγή. Έχει ταυτότητα ελληνική;» η Lola δηλώνει ανοιχτά ότι δεν ακολουθεί «τους κανόνες» που πολλές φορές ορίζει η κοινωνία. Αγκαλιάζει τον εαυτό της, τα όνειρα της και το της δικαίωμα να υπάρχει όπως θέλει.

«Ισπανίδα ποπ σταρ wannabe, πώς τη χώρα μας εκπροσωπεί. Ποια ταμπέλα θα πρέπει να μπει;»

Με τον συγκεκριμένο στίχο απαντά με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στην κριτική που δέχεται πολύ έντονα, ότι μιμείται την Ισπανίδα τραγουδίστρια Rosalía. Μέσα από τους στίχους της τονίζει ότι εκπροσωπεί τη δική της χώρα και ταυτότητα, ενώ θέλει ίσως να τονίσει πώς η κοινωνία συχνά είναι επιφυλακτική με ό,τι νέο προσπαθεί να ξεχωρίσει.

«Tο είπαν στην εκπομπή πως έχει φωνή αλλά η φούστα κοντή»

Με το νέο της τραγούδι «Lola», η Μαρίνα Σάττι παραδίδει ένα ολοκληρωμένο εικαστικό μανιφέστο για την ελευθερία, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη της κάθε γυναίκας να υπάρχει όπως ακριβώς είναι και νιώθει, χωρίς ενοχές. Το κλιπ αποτελείται από πολλές εικόνες drag show, underground πάρτι και παραδοσιακό γλέντι, όλα μπλεγμένα στη δική της αφήγηση.

Με ιδιαίτερο συμβολισμό, στο video clip πρωταγωνιστούν και γνωστές influencers που πολλές φορές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο και στο επίκεντρο των social media για την εμφάνισή τους, τα κιλά τους, τις αισθητικές επεμβάσεις ή ακόμα και τις προσωπικότητές τους. Οι πρωταγωνίστριες του κλιπ αποθεώνουν τη Lola μπροστά στην κάμερα, και στη συνέχεια όταν τα φώτα σβήσουν την σχολιάζουν επικριτικά. Μέσα από αυτή την αντίθεση, η Σάττι δείχνει πώς η κοινωνία συχνά χειροκροτεί την ελευθερία και τη διαφορετικότητα δημόσια, ενώ ιδιωτικά πολλές φορές την πολεμάει.

Η Μαρίνα Σάττι συνεχίζει να χαράζει τον δικό της ξεχωριστό δρόμο στη μουσική, χωρίς να φοβάται να πειραματιστεί, να προκαλέσει και να εξελίσσεται. Για αυτό και καταφέρνει να έχει ένθερμους υποστηρικτές αλλά και αυστηρούς επικριτές.

Πηγή: skai.gr

