Ετεοκλής Παύλου: Έκανε τα μαλλιά του μωβ-ροζ για να κάνει έκπληξη στην κόρη του Μελίτα

#ΜπαμπάςGoals στα σίγουρα

Ετεοκλής Παύλου: Έκανε τα μαλλιά του μωβ-ροζ για να κάνει έκπληξη στην κόρη του Μελίτα

Τεράστια αδυναμία έχει ο Ετεοκλής Παύλου στην κορούλα του, τη Μελίτα. Και η μαμά Ελένη Χατζίδου φυσικά αλλά αυτό που έκανε σήμερα στο πρωί ο Ετεοκλής για το κοριτσάκι τους it’s a winner!

Χθες το βράδυ στο εξοχικό τους μπαμπάς και κόρη φτιάχναν κολιέ από τα κοχύλια που μάζεψε η Μελίτα στο πρόσφατο ταξίδι τους στις Μαλδίβες και μιλούσαν για παραμύθια και μονόκερους.

