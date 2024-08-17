Ετεοκλής Παύλου: Έκανε τα μαλλιά του μωβ-ροζ για να κάνει έκπληξη στην κόρη του Μελίτα

Τεράστια αδυναμία έχει ο Ετεοκλής Παύλου στην κορούλα του, τη Μελίτα. Και η μαμά Ελένη Χατζίδου φυσικά αλλά αυτό που έκανε σήμερα στο πρωί ο Ετεοκλής για το κοριτσάκι τους it’s a winner!

Χθες το βράδυ στο εξοχικό τους μπαμπάς και κόρη φτιάχναν κολιέ από τα κοχύλια που μάζεψε η Μελίτα στο πρόσφατο ταξίδι τους στις Μαλδίβες και μιλούσαν για παραμύθια και μονόκερους.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.