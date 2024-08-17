Λογαριασμός
Επικό throwback από τη Μαρία Τζομπανάκη

Μας πήγε πίσω πολλά χρόνια

Επικό throwback από τη Μαρία Τζομπανάκη

Μια φωτογραφία από το μακρινό παρελθόν και μια μαντινάδα του αδικοχαμένου φίλου της Λευτέρη Καλομοίρη, η Μαρία Τζομπανάκη έκανε σήμερα ένα επικό throwback.

Στα χρόνια της νιότης της, τότε που ξεκινούσε την καριέρα της στον χώρο της υποκριτικής και που την οδήγησε στο σήμερα και σε ρόλους που μας έχουν χαρίσει αξέχαστες στιγμές όπως αυτός της Καλλιόπης Σταματάκη στον «Σασμό».

Και μέσα από μια μαντινάδα στέλνει κι ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους για το τι είναι σημαντικό και τι όχι τελικά στο πέρασμα του χρόνου.
«Μπορεί, ο χρόνος που περνά, ν αλλάξει τη θωριά σου..
Μα η ομορφιά, δεν χάνεται, απού ‘χεις στην καρδιά σου!!
Λ.Καλομοιρης»

