Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δείτε τη Νάντια Κοντογεώργη πριν 27 χρόνια σε σειρά του Ant1 με Μπαλανίκα και Ρόχα

Μαθήτρια γυμνασίου τότε στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση

Δείτε τη Νάντια Κοντογεώργη πριν 27 χρόνια σε σειρά του Ant1 με Μπαλανίκα και Ρόχα

Δεν το θυμόμασταν. Το υπενθύμισε η ίδια η Νάντια Κοντογεώργη σε συνέντευξη που έδωσε στον Γιάννη Βίτσα στο Hello που κυκλοφορεί. Η Νάντια Κοντογεώργη ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο πολύ μικρή. Όταν ακόμα πήγαινε στο γυμνάσιο το 1997-1998 στη σειρά του Ant1, Δανεικός πατέρας.

Μια σειρά του Γιώργου Κωνσταντίνου με πρωταγωνιστές την Κατιάνα Μπαλανίκα και τον Ζαχαρία Ρόχα. Η Σάρα, μια ευκατάστατη γυναίκα με τρία παιδιά της οποίας ο άντρας είναι σε φυλακή στην Ιταλία, αποφασίζει κάτι ριψοκίνδυνο. Παρουσιάσει έναν άντρα αγνώστων στοιχείων με αμνησία ως τον χαμένο πατέρα των παιδιών της, αφού για καλή της τύχη του μοιάζει καταπληκτικά. 

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νάντια Κοντογεώργη WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark