Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι καταρράκτες που πήγε ο Μουτσινάς ήταν καλύτεροι από αυτούς που πήγαν οι άλλοι

Και οι δύο παρέες μας χάρισαν καταπληκτικές εικόνες

Οι καταρράκτες που πήγε ο Μουτσινάς ήταν καλύτεροι από αυτούς που πήγαν οι άλλοι

Ημέρα καταρράκτη η χθεσινή για τους celebrities στο Μπαλί. Ίδια επιλογή διαφορετικά μέρη για την κάθε παρέα.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Εβελίνα Νικόλιζα επέλεξαν να μην απομακρυνθούν πολύ από την τοποθεσία που κατοικούν,και τα περίχωρα του Ubud και έτσι επέλεξαν έναν τουριστικό και γνωστό καταρράκτη σε κοντινή απόσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Μουτσινάς Ντορέττα Παπαδημητρίου Εβελίνα Νικόλιζα Παναγιώτης Ραφαηλίδης Μπαλί WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark