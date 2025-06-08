Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα συγκλονιστικό μήνυμα για την ενδοοικογενειακή βία.

Μέσα από την ανάρτησή της αναδεικνύει την τρομακτική πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες-θύματα κακοποίησης όταν επισκέπτονται γιατρούς, καλυπτόμενες από ψευδείς εξηγήσεις για τραυματισμούς, την ώρα που οι θύτες παραμένουν δίπλα τους και ελέγχοντας κάθε τους λέξη.

Το κείμενο που επέλεξε να μοιραστεί η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. «Όταν φτάνει η κοπελίτσα στο ιατρείο σας από “πτώση από σκαλιά, γλίστρησα στο μπάνιο, σκουντούφλησα στο τραπεζάκι”, παρακαλώ, βγάλτε έξω τους συνοδούς και κάντε την γαμ…ερώτηση: “Σε χτυπάει; Θέλεις βοήθεια;”».

Η μαρτυρία συνεχίζει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: «Ο κακοποιητής συνόδευε πάντα το θύμα σε επισκέψεις σε ορθοπεδικούς και γιατρούς του ΙΚΑ, με ‘’επεισόδια’’ που έμοιαζαν με απλά ατυχήματα. Κανείς δεν έθεσε ποτέ ερωτήσεις. Κανείς δεν απομάκρυνε τον συνοδό. Καμία ευκαιρία διαφυγής».

Το κάλεσμα που διατυπώνεται απευθύνεται ξεκάθαρα στους επαγγελματίες υγείας. Η ανάρτηση ζητά το αυτονόητο: «Όταν μια γυναίκα προσέρχεται με ύποπτα τραύματα, να απομακρύνεται ο συνοδός και να δίνεται χώρος στην αλήθεια. Μια απλή ερώτηση, μια στιγμή κατανόησης, μπορεί να σώσει μια ζωή».

Πηγή: skai.gr

