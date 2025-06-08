Η Γιάννα Τερζή χορεύει στο TikTok με… μανικιούρ την παλαιστινιακή σημαία (video)

Ένα βίντεο να χορεύει δημοσίευσε στο TikTok η Γιάννα Τερζή, το οποίο όμως προκάλεσε πλήθος σχολίων.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό της λογαριασμό, η τραγουδίστρια χορεύει, φορώντας ένα σύνολο σε μαύρο χρώμα, ενώ παράλληλα δείχνει με έμφαση το μανικιούρ της, το οποίο έχει τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Πολλοί χρήστες έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους για την κίνηση της Τερζή και να τη συγχαρούν για τη «δημόσια στάση» της, ωστόσο υπήρξαν και επικριτικά μηνύματα.

Αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν την επιλογή του τρόπου με τον οποίο εκφράστηκε η υποστήριξη, κάνοντας λόγο για «επιφανειακή» ή και «ανάρμοστη» προσέγγιση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. «Όταν πεθαίνουν μικρά παιδιά και δείχνεις την “υποστήριξή” σου φτιάχνοντας τα νύχια σου», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Για την Κύπρο έχεις κάνει νύχια;».

