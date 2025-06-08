Κάμπι Λάμε: Ο αστέρας του TikTok συνελήφθη στο Λας Βέγκας επειδή είχε λήξει η βίζα του

Ο δημοφιλέστερος σταρ του TikTok σε όλον τον κόσμο, ο Ιταλοσενεγαλέζος Κάμπι Λάμε, συνελήφθη την Παρασκευή από την ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ επειδή είχε λήξει η βίζα του και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση προτού του επιτραπεί να εγκαταλείψει τη χώρα, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αμερικανικές αρχές.

«Η ICE συνέλαβε τον 25χρονο Καμπάνε “Κάμπι” Λάμε, ιταλό πολίτη, στις 6 Ιουνίου στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρι Ριντ στο Λας Βέγκας της Νεβάδας, για παραβίαση του νόμου περί μετανάστευσης», αναφέρει η ομοσπονδιακή υπηρεσία σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). O Κάμπι Λάμε έφθασε την 30ή Απριλίου στις ΗΠΑ και η βίζα του έληξε, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ICE.

US immigration agents detain and later allow "voluntary departure" of world's most-followed TikToker Khaby Lame after he "overstayed" his visa, authorities say https://t.co/QAZxZOdzVo — TRT World (@trtworld) June 8, 2025

Mε 162,2 εκατομμύρια ακολούθους, ο Κάμπι Λάμε θεωρείται ως ο κορυφαίος ινφλουένσερ στην πλατφόρμα TikTok.

Του επετράπη να αναχωρήσει «οικειοθελώς» στις 6 Ιουνίου και έκτοτε «έχει εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειες για την απέλαση όσο το δυνατόν περισσότερων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πρακτικές έχουν αμφισβητηθεί στα αμερικανικά δικαστήρια.

Ο Κάμπι Λάμε, πρεσβευτής της UNICEF από τον Ιανουάριο, έχει γίνει διάσημος για τα σύντομα σιωπηλά βίντεο που διακωμωδούν περίπλοκες συμβουλές που αφθονούν στο διαδίκτυο. Με μια χαρακτηριστική χειρονομία, συνηθίζει να δείχνει πόσο απλή είναι τελικά η λύση σε κάποιο ζήτημα. Η ιδέα για το περιεχόμενο τέτοιων βίντεο του ήρθε ενώ έκανε βόλτα έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου έμενε η οικογένειά του στο Κιβάσο, έξω από το Τορίνο, αφότου έχασε τη δουλειά του σε εργοστάσιο τον Μάρτιο του 2020 λόγω της πανδημίας Covid-19.

Χάρη στα βίντεο που δημοσίευε, η φήμη του εκτοξεύτηκε και έγινε πάμπλουτος. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του αποκαλούμενου «Τσάρλι Τσάπλιν της ψηφιακής εποχής» ανέρχεται σε περίπου 16,5 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

