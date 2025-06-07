Λογαριασμός
Big Brother: Κόντρες, νεύρα και ένταση - Το θερμόμετρο ανεβαίνει στο σπίτι - Δείτε βίντεο

Παρουσιάζει ο Πέτρος Λαγούτης - Οι καταιγιστικές εξελίξεις από το σπίτι του BIG BROTHER προβάλλονται σε live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID

Big Brother

Με κόντρες, εντάσεις και πολλά νεύρα εξελίσσεται το σημερινό επεισόδιο του Big Brother, καθώς οι παίκτες στο σπίτι δεν... συγχωρούν συμπεριφορές και «εχθρικές» επιλογές των συγκατοίκων τους.

Το σπίτι είναι χωρισμένο στα δύο και όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι εισέρχεται σε ένα άλλο επίπεδο, καθώς οι τακτικές αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και οι «κάτοικοι» καλούνται να επιλέξουν... στρατόπεδα.

Δείτε βίντεο από το σημερινό επεισόδιο: 

