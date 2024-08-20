Ελιάνα Χρυσικοπούλου: «Νομίζω πως δεν υπάρχει τίποτα το αυθεντικό πια εδώ μέσα»

Τα συναισθήματά της για όσα αντικρίζει καθημερινά στο feed του instagram της έκανε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

Η δημοσιογράφος που, όπως ακούγεται θα ενταχθεί στην ομάδα της Ναταλίας Γερμανού μετά την απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να μείνει εκτός tv, περνάει το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού της με τις κόρες της στην Τήνο.

«Γενικά έχω γκώσει κάπως με το Ίνσταγκραμ, διότι νομίζω πως δεν υπάρχει τίποτα το αυθεντικό πια εδώ μέσα» γράφει στο post της και συνεχίζει:

«Τίποτα δεν μου θυμίζει τις φωτογραφίες που τραβούσαμε για να αποτυπώσουμε τα καλοκαίρια μας στην προ-like εποχή, τότε που δεν φωτογραφίζαμε μπραντς και μπούτια και φωτογενή τοπία και αυτοπορτραίτα, τότε που βασικά φωτογραφίζαμε τους Σημαντικούς μας Άλλους.

Τα καρέ δεν ήταν τέλεια, οι στιγμές ήταν.

Πλέον αμέτρητα μικρά photoshootings λαμβάνουν χώρα σε κάθε Χώρα, σε κάθε παραλία, σε κάθε σοκάκι. Είμαστε μίνι μοντέλα και μίνι φωτογράφοι μαζί, εξασφαλίζουμε κάδρο σωστό, φως απαλό, πόζα κολακευτική και ειλικρινά έχω κουραστεί αφόρητα με τα ημι-αυθόρμητα «τράβα με μια που καθόμαστε ωραία-ωραία εδώ στο ταβερνάκι, αλλά κάτσε πρώτα να εξαφανίσουμε τα μπουκάλια, πάρε και τα αποφάγια, κάτσε να λύσω το μαλλί και γυρίσω από το καλό προφίλ».

Όλο ομορφιά - ομορφιά και ανεμελιά τίποτα.

Και μέσα σε όλη αυτή τη γενική κούραση, ήρθε μια στιγμή αλλιώτικη: χαζεύοντας φωτογραφίες από χρήστες στην παραλία πατώντας πάνω στο location, συνάντησα αυτήν εδώ, που την ανέβασε η (άγνωστη σε μένα) @elena_karasavva. Στο βάθος είμαι εγώ, που μπαίνω στο νερό αγκαλιά με τη Βικτώρια.

Και αυτή είναι η μόνη 100% αυθόρμητη, αυθεντική, αληθινή φωτογραφία μου που θα δεις φέτος το καλοκαίρι, ακριβώς επειδή δεν είχα - επιτέλους - καμία επίγνωση πως μια κάμερα με τραβάει.

ΥΓ1: Έλενα, σ’ ευχαριστώ για την καλύτερη μου φωτογραφία για φέτος

ΥΓ2: να τραβάτε όσους αγαπάτε σε ανύποπτο χρόνο

ΥΓ3: από αύριο επιστρέφουμε στο κανονικό μας, ημι-αυθόρμητο πρόγραμμα»

