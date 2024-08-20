Οι Γιουτζίν και Νταν Λέβι(Eugene and Dan Levy), θα είναι οι φετινοί παρουσιαστές των 76ων βραβείων Emmy, η απονομή των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theatre του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC.

Σύμφωνα με το Deadline, η εμφάνιση αυτή σηματοδοτεί το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που θα παρουσιάσει τα βραβεία.

Σημειώνεται ότι το 2020 έγραψαν επίσης ιστορία καθώς απέσπασαν Emmy ο καθένας ξεχωριστά για την καναδική σειρά που συνδημιούργησαν, το «Schitt's Creek».

Eugene and Dan Levy will co-host the upcoming Emmys, the first-time for a father-son duo. pic.twitter.com/dC4Run01Cu — TODAY (@TODAYshow) August 17, 2024

«Για εμάς τους δύο Καναδούς, που κερδίσαμε τα Emmy μας στην κυριολεξία μέσα σε ένα σκηνικό καραντίνας η πρόταση που μας έγινε φέτος να τα παρουσιάσουμε σε ένα πραγματικό θέατρο ήταν το μοναδικό κίνητρο», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι Λέβι, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι» και «ανυπομονούμε να περάσουμε μαζί σας τη βραδιά».

Ο Γιουτζίν Λέβι είναι επίσης υποψήφιος για την ταξιδιωτική σειρά του Apple TV+, «The Reluctant Traveler With Eugene Levy», ένας απίθανος συνδυασμός ενός αστείου και συνεσταλμένου οικοδεσπότη σε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη της Γης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

