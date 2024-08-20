Κωνσταντάρας- Ουγγαρέζος: Έκαναν hi 5 με τον Justin Timberlake και η χαρά δεν κρύβεται

Η γνωστή παρέα -των ταξιδιωτών συναυλίας- βρέθηκε χθες στην Ολλανδία για να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία του Justin Timberlake. Δημήτρης Ουγγαρέζος και Λάμπρος Κωνσταντάρας, εμπιστεύονται τυφλά τον Θέμη Γεωργαντά για να κανονίζει να παρακολουθούν σημαντικές συναυλίες κάθε χρόνο και έτσι πολύ συχνά όλο και κάπου κανονίζουν να πάνε.

Την προηγούμενη φορά είχαν πάει στην Taylor Swift στη Σουηδία,τώρα πήγαν Άμστερνταμ και σε σχέση με την Taylor αυτή τη φορά είχαν πρόσβαση πολύ μπροστά. Πιο μπροστά μάλλον είναι μόνο το πάνω στη σκηνή.

