Κατερίνα Στικούδη: Το πιο γλυκό καλοκαίρι της ζωής της

Την πατρίδα του συζύγου της, το Μορφάτι Θεσπρωτίας έχουν επιλέξει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τα δύο τους, πια, παιδιά, η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης.

Το μέρος που πριν από 6 χρόνια τέλος Αυγούστου έκαναν τον γάμο τους και που είναι ο τόπος που ηρεμούν και χαλαρώνουν απόλυτα.

Το ζευγάρι που μετράει πια 15 χρόνια κοινής ζωής -τα 6 ως παντρεμένοι- πήραν τον Βύρωνα και τον έξι μηνών Νικόλα- όπως θα ονομαστεί ο δεύτερος γιος τους- και πήγαν στη Θεσπρωτία επιλέγοντας για τα μπάνια τους την κοντινή και πανέμορφη Πάργα.

«Το πιο γλυκό καλοκαίρι της ζωής μας. Σερίφηδες παντού» γράφει στο ποστ που έκανε με ένα βίντεο από ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές τους η τρισευτυχισμένη Κατερίνα.

