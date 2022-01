Η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι εκείνη που θα επιτρέψει στον κινηματογράφο να επιστρέψει στα πρότερα δεδομένα του. Βέβαια, ο πάντοτε αστάθμητος παράγοντας Covid-19 παραμένει και μπορεί να μην πάνε όλα βάσει προγράμματος. Όπως και να’χει, ξέρουμε ήδη ότι μερικές σημαντικές γυναίκες σκηνοθέτριες ετοιμάζουν τις επόμενες ταινίες τους τις οποίες ευελπιστούμε να απολαύσουμε στα σινεμά μέσα στο 2022.

The Stars at Noon της Claire Denis

Έχοντας πεισθεί πια πως η Claire Denis δεν θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσσει με την επιλογή των ταινιών της. Χωρίς να ασχολείται με ένα είδος μόνο, αυτή τη φορά επιστρέφει με μία ιστορία μυστηρίου με πρωταγωνιστές την Margaret Qualley και τον Joe Alwyn. Εκείνοι θα συναντηθούν στη Νικαράγουα του 1984, θα ερωτευτούν και θα μπλεχθούν σε έναν περίπλοκο λαβύρινθο μυστικών και απάτης. H ταινία θα βασιστεί στο ομώνυμο βιβλίο του Denis Johnson.

Don’t Worry Darling της Olivia Wilde

Μετά την επιτυχία του Booksmart, η Olivia Wilde επιστρέφει με ένα ακόμη μεγαλύτερο εγχείρημα και με μερικά από τα πιο αγαπημένα μας ονόματα στο καστ. Ο Harry Styles, η Florence Pugh και η Gemma Chan πρόκειται να συνθέσουν ένα ψυχολογικό θρίλερ με μία δυστυχισμένη νοικοκυρά των ’50s που μαθαίνει μία τρομερή αλήθεια και τον σύζυγό της που κρύβει τα δικά του, σκοτεινά μυστικά.

Am I Ok? των Stephanie Allynne και Tig Notaro

To σερί επιτυχιών της Dakota Johnson φαίνεται πως θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες για αυτή καθώς και για 2-3 ακόμη ταινίες στις οποίες θα συμμετέχει. Όσον αφορά το Am I OK?, εκεί θα δούμε δύο φίλες, τη Lucy και τη Jane που ξέρουν τα πάντα η μία για την άλλη. Όταν όμως η Jane αποφασίζει να πάρει την προαγωγή της και να μετακομίσει στο Λονδίνο, η Lucy της αποκαλύπτει το μεγαλύτερο μυστικό της: είναι ερωτευμένη μαζί της. Οι δύο γυναίκες τότε καλούνται να επαναπροσδιορίσουν πολλά ανάμεσα τους.

Where the Crawdads Sing της Olivia Newman

Το βιβλίο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των αναγνωστών παγκοσμίως μέσα στο 2021, μεταφέρεται τώρα στη μεγάλη οθόνη από την εταιρεία παραγωγής της Reese Witherspoon. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Kya θα δούμε την Daisy Edgar-Jones του Normal People, ενώ συμπρωταγωνιστές της θα είναι οι Taylor John Smith και Harris Dickinson.

Fresh της Mimi Cave

To σκηνοθετικό ντεμπούτο της Mimi Cave στον κινηματογράφο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις υπόλοιπες ταινίες της λίστας, μιας και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την Daisy Edgar-Jones μαζί με τον Sebastian Stan. Πρόκειται για μία ιστορία που θα συνδυάσει με έναν ανορθόδοξο τρόπο τον σύγχρονο κόσμο του dating και τα στοιχεία θρίλερ ανάμεσα σε ένα νέο ζευγάρι.

Lady Chaterley’s Lover της Laure de Clermont-Tonnerre

Το περίφημο μυθιστόρημα του D.H. Lawrence που έχει μεταφερθεί πολλές φορές σε τηλεόραση και κινηματογράφο, πρόκειται να έρθει για άλλη μία φορά στις οθόνες μας το 2022. Αυτή τη φορά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την Emma Corrin, τον Jack O’Connell καθώς και τον Matthew Duckett και η ταινία αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της πρώτα στα σινεμά κι έπειτα στο Netflix.

Catherine, Called Birdy της Lena Dunham

Για την Lena Dunham το συγκεκριμένο πρότζεκτ είναι κάτι που ήθελε να κάνει καιρό και να το μοιραστεί με τον κόσμο. Φαίνεται πως φέτος θα έχει τελικά αυτήν την ευκαιρία. Η ταινία της βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα για παιδιά της Karen Cushman κι έχει στο επίκεντρό της ένα νεαρό κορίτσι στην Αγγλία του 13ου αιώνα. Η νέα αυτή ταινία θα είναι και η αφορμή που ψάχναμε να ξαναδούμε τον Andrew Scott στη μεγάλη οθόνη.

Πηγή: savoirville.gr

