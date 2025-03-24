Ed Sheeran: Ζητά από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να χρηματοδοτήσει τη μουσική εκπαίδευση

Οι τραγουδιστές Έλτον Τζον, Χάρι Στάιλς, οι ράπερ Stormzy και Central Cee και το συγκρότημα Coldplay είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που υποστηρίζουν την έκκληση του Εντ Σίραν προς τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ να δεσμευθεί για χρηματοδότηση ύψους 250 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών για τη μουσική εκπαίδευση.

Ο Άγγλος τραγουδιστής-τραγουδοποιός, ο οποίος δημιούργησε το Ίδρυμα Εντ Σίραν, κάνει καμπάνια για χρηματοδότηση της μουσικής παιδείας στα σχολεία, της εκπαίδευσης καθηγητών μουσικής και την εξασφάλιση πόρων για χώρους διοργάνωσης μουσικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Guardian».

The Guardian reports that Ed Sheeran has called for £250m investment in music education from the government (in a letter backed by Elton John, Stormzy and more) to staunch the decline in music education for young people.https://t.co/JFhCveb5uF



(1/3) — Gabrieli (@GabrieliCandP) March 24, 2025

Ο Εντ Σίραν έγραψε: «Ως βιομηχανία, φέρνουμε 7,6 δισ. αγγλικές λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο η επόμενη γενιά δεν είναι εκεί για να αναλάβει τα ηνία. Η περσινή χρονιά ήταν η πρώτη σε περισσότερα από 20 χρόνια χωρίς ένα σινγκλ ή άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου στο παγκόσμιο top 10 chart».

Ο Σίραν κάλεσε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να συγκροτήσει διατομεακή ομάδα εργασίας για να εργαστεί σε αυτά τα ζητήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μουσική εκπαίδευση θα παραμείνει σε υψηλή θέση στην ατζέντα.

«Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα. Τα κρατικά σχολεία – στα οποία φοιτά το 93% των παιδιών της χώρας – έχουν μειωθεί κατά 21% τα μουσικά μαθήματα… χρειαζόμαστε επίσης να υπερασπιστείτε τη μουσική εκπαίδευση. Οι καλλιτέχνες και η βιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην παγκόσμια σκηνή χωρίς σχολεία, συλλόγους νέων και μουσικές σκηνές» τόνισε.

«Ζητάμε συλλογικά πόρους για τη μουσική εκπαίδευση ύψους 250 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την άνοιξη για να διορθώσουμε τη ζημία της κατάργησης της μουσικής επί δεκαετίες… Η μουσική εντός και εκτός σχολείου πρέπει να είναι για όλους, όχι για λίγους» επισήμανε.

Έκθεση του 2025 από τη Music Mark, τη βρετανική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση των Εργατικών είχε κληρονομήσει έλλειμμα 161,4 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας στον προϋπολογισμό της για να διασφαλίσει το μέλλον της μουσικής εκπαίδευσης τα επόμενα πέντε χρόνια.

Προτού κερδίσει τις εκλογές του 2024, ο Στάρμερ, ο οποίος έπαιζε φλάουτο στα παιδικά του χρόνια μίλησε για τις χαρές των ταξιδιών με τη νεανική του ορχήστρα και υπογράμμισε ότι θέλει «με πάθος» να αντιστρέψει την «υποβάθμιση των δημιουργικών τεχνών και της μουσικής» στα κρατικά σχολεία.

Οι Annie Lennox, Dave, Paloma Faith, YolanDa Brown και Sleaford Mods είναι επίσης μεταξύ των 500 εκπροσώπων από τη μουσική βιομηχανία που υπογράφουν την έκκληση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.