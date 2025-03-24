Λογαριασμός
Μελίνα Νικολαϊδη-Δημήτρης Φιντιρίκος: Ένα story δίνει τέλος στις φήμες χωρισμού

Είχαν αρχίσει να ακούγονται αρκετές φήμες τον τελευταίο καιρό  

Αβάσιμες φυσικά και που βασίζονταν στο γεγονός ότι το ζευγάρι είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί μαζί. Η Μελίνα Νικολαϊδη βλέπετε ως γνωστόν σπουδάζει στο Λονδίνο ενώ ο Δημήτρης Φιντιρίκος μπορεί να ταξιδεύει συχνά αλλά οι επιχειρήσεις του είναι στην Ελλάδα και φυσικά δεν θα τις αφήσει στην τύχη τους.

Το οτι εκείνη τον τελευταίο μήνα δεν κουνήθηκε από την Αγγλία καθώς είχε αυξημένες υποχρεώσεις στη σχολή της και έπρεπε να ολοκληρώσει για να καταφέρει να το «σκάσει» έστω κι ένα ΣΚ, κι εκείνος επίσης είχε ιδιαίτερο φόρτο εργασίας που δεν του επέτρεψε να πάει εκείνος προς Λονδίνο πλευρά, έδωσαν τροφή στις κακές γλώσσες που άρχισαν να ψιθυρίζουν για κρίση ή και χωρισμό.

Φυσικά και δεν ισχύει τίποτα. Μια χαρά είναι το ζευγάρι και μάλιστα με ένα στόρι πριν από λίγες ώρες, που δεν τράβηξαν οι ίδιοι, αλλά μια φίλη τους που τους τάγκαρε και τους δείχνει σε μια αυθόρμητη άκρως ευτυχισμένη τους στιγμή στα μπουζούκια, δίνουν την τέλεια απάντηση προς όλους.

