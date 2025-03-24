Ο Ρένος Χαραλαμπίδης έχει καταφέρει να «χτίσει» μια επιτυχημένη πορεία στην υποκριτική μέσα από τις δουλειές που έχει κάνει σε τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο και μάλιστα παραδέχτηκε ότι κατάφερε να κάνει οικονομίες από τις απολαβές, που έλαβε μέχρι σήμερα.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, πως δεν είναι φίλεργος και ότι θεωρεί την τεμπελιά, μεγάλη ευλογία.

Σε σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων -για τον αν κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα από την καριέρα του- ο ίδιος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είμαι νοικοκύρης. Και ξέρετε γιατί είμαι νοικοκύρης; Γιατί μου αρέσει να είμαι ελεύθερος, θέλω να έχω λεφτά για να μπορώ να μην δουλεύω».

Επίσης, όπως παραδέχτηκε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, απέκτησε μια οικονομική άνεση από τη δουλειά του ως ηθοποιός, διαχειρίστηκε, όμως, με σύνεση τα χρήματά του. «Όταν, λοιπόν, τα λεφτά ήρθαν και επειδή δεν είμαι φίλεργος, η τεμπελιά είναι μεγάλη ευλογία, αν μπορείς να την κάνεις, είχα τη σύνεση, θέλω να πιστεύω, να μην τα κατασπαταλήσω».

Πηγή: skai.gr

