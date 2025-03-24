Η νέα εβδομάδα βρίσκει το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στην Περιφερειακή Ενότητα της Ευρυτανίας. Σήμερα, Δευτέρα 24 Μαρτίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μάς υποδέχονται από το πανέμορφο και γραφικό Μεγάλο Χωριό.

Με ήλιο, βροχή ή χιόνι, η βαρκάδα στη λίμνη Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας, είναι μαγική! Με πλοηγούς και ξεναγούς νέα παιδιά, μαθαίνουμε πώς η λίμνη μπορεί να φέρει περισσότερους επισκέπτες και να δημιουργήσει δουλειές για ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από την πόλη.

Στα ορεινά Άγραφα, τα οικονομικά κίνητρα για να τονωθεί η οικογένεια δόθηκαν και τα παιδιά ήρθαν στον κόσμο. Όμως, οι γονείς τους ακόμα περιμένουν το ειδικό επίδομα. Ένα νομικό κώλυμα εμποδίζει την εκταμίευσή του και οι άνθρωποι που πάνε κόντρα στην υπογεννητικότητα περιμένουν με ανυπομονησία.

Μια αρχαία φυλή προβάτων βρήκαμε στο κοπάδι ενός κτηνοτρόφου στα Άγραφα. Με φόντο ένα τοπίο απίστευτης ομορφιάς, οι βοσκοί σε αυτά τα μέρη κρατούν τα ζώα τους φροντισμένα με καθημερινό μόχθο. Απειλούνται, μας λένε, όχι μόνο από την ακρίβεια στις ζωοτροφές αλλά και από τους λύκους που ο πληθυσμός τους είναι ανεξέλεγκτος.

Γεύσεις δεμένες με τον τόπο αλλά και δουλεμένες με έμπνευση, ανακαλύπτουμε σε ένα ατμοσφαιρικό εστιατόριο στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Μια οικογένεια άφησε τον Πειραιά και τις επιχειρήσεις της και ανέβηκε στο γραφικό χωριό για να φτιάξει με αγάπη και κόπο ένα στέκι με νόστιμα πιάτα.

