Dolly Parton: Θα κυκλοφορήσει άλμπουμ και ντοκιμαντέρ για την ιστορία της οικογένειάς της

Η Ντόλι Πάρτον ανακοίνωσε ένα νέο άλμπουμ, το οποίο θα συνοδεύεται από σειρά ντοκιμαντέρ για την οικογενειακή της ιστορία. Με τίτλο «Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables» το άλμπουμ – με παραγωγό τον ξάδερφο της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι και μέλος του συγκροτήματος που την ακολουθεί στις περιοδείες, Ρίτσι Όουενς θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πέρασαν 60 χρόνια αυτόν τον μήνα από τότε που αποφοίτησα από το Λύκειο της κομητείας Σέβιερ και μετακόμισα στο Νάσβιλ για να κυνηγήσω τα όνειρά μου» έγραψε η Ντόλι Πάρτον στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Ο θείος μου, Μπιλ Όουενς ήταν δίπλα μου για πολλά χρόνια και με βοήθησε να εξελίξω τη μουσική μου. Οφείλω πάρα πολλά σε αυτον και σε όλα τα μέλη της οικογένειας στο παρελθόν και στο παρόν που με ενέπνευσαν σε αυτό το ταξίδι. Είναι τιμή μου που αναδεικνύω τη μουσική κληρονομιά των οικογενειών μας που είναι το DNA μου, του όρους Σμόκεϊ».

Το πρωταρχικό θέμα του «Smoky Mountain DNA» είναι η οικογένεια. Η Ντόλι Πάρτον ανιχνεύει την καταγωγή της οικογένειας Πάρτον του πατέρα της και της οικογένειας Όουενς της μητέρας της, από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1600 έως την κατοικία τους σήμερα στα Μεγάλα Σμόκι Όρη του ανατολικού Τενεσί.

Μερικά τραγούδια περιλαμβάνουν τις φωνές των αγαπημένων μελών της οικογένειας παράλληλα με τις σύγχρονες συνεισφορές από τη σημερινή γενιά. Οι ηχογραφήσεις δεν τιμούν μόνον τη μουσική κληρονομιά αλλά και τους δυνατούς οικογενειακούς δεσμούς και τις πολιτιστικές παραδόσεις που έχουν διαμορφώσει τη ζωή τους.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με πολλά μέλη της οικογένειας και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αιδεσιμότατο Τζέικ Όουενς, τον παππού της Ντόλι Πάρτον, ο οποίος ενστάλαξε σε εκείνη και τους συγγενείς της έναν βαθύ σεβασμό για την πίστη, μια βαθιά αγάπη για τη μουσική και την αφήγηση και ισχυρές διαρκείς οικογενειακές αξίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.