Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Μπορεί να μην κέρδισε τελικά την Eurovision o Slimane, κέρδισε όμως σίγουρα τις καρδιές του κοινού και τις εντυπώσεις παγκόσμια αφού ο Γάλλος τραγουδιστής έχει καταφέρει να σπάσει κάθε ρεκόρ στο Spotify και συζητιέται περισσότερο και από το νικητήριο The Code με το Nemo.

Εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το impact της συμμετοχής του ο υπερταλαντούχος Slimane μετά την εμφάνισή του στο Γαλλικό The Voice έχει ξεκινήσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και ναι φυσικά όλες είναι sold out.

Στην τελευταία από αυτές, στην πόλη των Βρυξελλών το κοινό του βρέθηκε αντιμέτωπο με μια τεράστια έκπληξη. Την κοινή εμφάνιση του Slimane επί σκηνής με την εμβληματική τραγουδίστρια Lara Fabian.

«Είμαι ερωτευμένη με το ταλέντο του Slimane Για μένα, το γεγονός ότι εκπροσωπεί τη Γαλλία και τραγουδάει αυτό το τραγούδι που είναι ήδη κλασικό, το «Mon amour», αυτό είναι μια νίκη. Είμαι εντελώς ερωτευμένη με το ταλέντο του, την καρδιά και την ψυχή του. Είναι ένα μοναδικό άτομο και ελπίζω να πάει εκεί που θέλει να πάει με αυτό. Του εύχομαι τη θέση που θέλει» είχε πει η σταρ του τραγουδιού για εκείνον πριν την εμφάνισή του στην Eurovision και να που ήρθε η ώρα να τους απολαύσουμε μαζί.

Και με ποιο τραγούδι. Την τεράστια παγκόσμια επιτυχία της Lara Fabian «Je suis malade». Πρόκειται για το εκπληκτικό τραγούδι του Serge Lama (πρώτη κυκλοφορία το 1973) που όμως δεν γνώρισε επιτυχία από τον ίδιον και άρχισε να ακούγεται στην ηχογράφηση που έκανε την ίδια χρονιά η Dalida, ενώ η Lara Fabian το απογείωσε 20 χρόνια αργότερα, ηχογραφώντας το 1994.

Και φτάνουμε στο σήμερα, άλλα 30 χρόνια μετά για να νιώσουμε και πάλι συγκλονισμένοι από τη νέα αυτή εκτέλεση του τραγουδιού ως ντουέτο από αυτές τις χαρισματικές φωνές.

Πηγή: skai.gr

