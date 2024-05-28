Ο Δημήτρης και η μαμά Ιφιγένεια έχουν καταφέρει να κερδίσουν δύο φορές στην κουζίνα της Μαμάς και σήμερα αντιμετωπίζουν δύο φίλες και λάτρεις της μουσικής, την Τούλα Δαλεζίου και τη Μαρία Σαμίου. Ο Μάρκος υποδέχεται και τους τέσσερις στην κουζίνα και ξεκινά η μαγειρική μονομαχία με στόχο τη θετική κριτική του Έκτορα Μποτρίνι.

Δείτε το trailer:

Για τρίτο, κατά σειρά, επεισόδιο, η Ιφιγένεια θα δώσει οδηγίες στον γιο της Δημήτρη για να μαγειρέψει και να στήσει ένα νόστιμο πιάτο. Το μενού σήμερα έχει «μπριζολάκια με καραμελωμένα κρεμμύδια και πατάτες».

Οι πατάτες είναι το μελανό σημείο στο πιάτο τους αλλά ελπίζουν πως το τελικό αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει τον Έκτορα.

Η Μαρία είναι τραγουδίστρια και η Τούλα τραγουδά και παίζει μπουζούκι. Είναι πολλά χρόνια φίλες και μέλη ενός γυναικείου συγκροτήματος παραδοσιακής μουσικής.

Η συνεργασία τους μεταφέρεται από τις πίστες στην κουζίνα της Μαμάς με στόχο ένα γευστικό πιάτο. Το «λεμονάτο κοτόπουλο με ρύζι» κινδυνεύει με αποτυχία, καθώς το ρύζι δεν βράζει όπως πρέπει. Θα καταφέρουν να φέρουν σε πέρας τη διαδικασία ή θα μείνουν μόνο στη μουσική και στη διασκέδαση;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Σήμερα στις 15.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.