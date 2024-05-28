Το εμβληματικό σπίτι της «οικογένειας ΜακΚάλιστερ» στη θρυλική ταινία «Home Alone» βγήκε προς πώληση. Είναι χτισμένο το 1921 στην πόλη Winnetka του Ιλινόις και η τιμή πώλησης ανέρχεται στα 5,25 εκατ. δολάρια.

Είναι η πρώτη φορά που πωλείται από το 2012 όταν οι σημερινοί ιδιοκτήτες το αγόρασαν έναντι 1,58 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Zillow, οι ιδιοκτήτες ανακαίνισαν και επέκτειναν το ακίνητο το 2018 «δίνοντας τη μέγιστη προσοχή στη διατήρηση των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και της ακεραιότητας των πιο αξιομνημόνευτων και αναγνωρίσιμων χώρων του σπιτιού».

Το μπροστινό μέρος της έπαυλης με τα χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα έχει διατηρηθεί όπως ήταν στην ταινία του 1990, με πρωταγωνιστές τους Μακόλεϊ Κάλκιν, Κάθριν Ο' Χάρα, Τζο Πέσι και Ντάνιελ Στερν.

Διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, έξι μπάνια, δύο σαλόνια, τραπεζαρία, μια τεράστια κουζίνα, αίθουσα κινηματογράφου, γυμναστήριο, βεράντα με τζάκι και ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Κρις Κολόμπους είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι επέλεξε το συγκεκριμένο ακίνητο επειδή «αν είσαι παιδί έχει πλάκα να μένεις μόνος σου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

