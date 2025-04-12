Δημοπρασία: Στο σφυρί το βιολί από την ταινία «Τιτανικός» - Με 60.000 λίρες θα γίνει δικό σας…

Το βιολί που έπαιζε ο αρχηγός της μπάντας στην ταινία του Χόλιγουντ που απεικονίζει τη βύθιση του Τιτανικού αναμένεται να πουληθεί έως και 60.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία.

Η σκηνή δείχνει τον Γουάλας Χάρτλεϊ να διευθύνει την ορχήστρα, καθώς το καταδικασμένο υπερωκεάνιο βυθίζεται και να ακούγεται ο ύμνος «Nearer My God Toe». Ο Χάρτλεϊ και τα επτά μέλη του συγκροτήματος σκοτώθηκαν στην τραγωδία το 1912, κατά την οποία συνολικά 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο συγκρούστηκε σε παγόβουνο.

Στην ταινία «Τιτανικός» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Κέιτ Γουίνσλετ πρωταγωνιστούν ως μέλη διαφορετικών κοινωνικών τάξεων που ερωτεύονται κατά τη διάρκεια του παρθενικού ταξιδιού του πλοίου.

Ο βιολονίστας/ηθοποιός Τζόναθαν Έβανς-Τζόουνς υποδύθηκε τον Γουάλας Χάρτλεϊ του συγκροτήματος που συνεχίζει να παίζει μουσική ενώπιον της επικείμενης καταστροφής. Ο Τζόναθαν Έβανς-Τζόουνς πούλησε το βιολί το 2013 και ήταν στην κατοχή ενός ιδιώτη συλλέκτη από τότε που το αγόρασε σε δημοπρασία.

Το βιολί, το οποίο χαρακτηρίζεται «κομμάτι της ιστορίας της ταινίας» συνοδεύεται από υπογεγραμμένο πιστοποιητικό γνησιότητας, θα πωληθεί τώρα σε νέα δημοπρασία του Henry Aldridge & Son στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 26 Απριλίου.

Ο Άντριου Όλντριτζ από τον οίκο δημοπρασιών: «Έχοντας πουλήσει το αυθεντικό βιολί που έπαιξε ο Γουάλας Χάρτλεϊ όταν ο Τιτανικός βυθίστηκε στις 15 Απριλίου 1912, το 2013 έναντι 1,1 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε σε δημοπρασία το βιολί από την ταινία του Τζέιμς Κάμερον μια από τις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών». Στην ίδια δημοπρασία πωλούνται φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Τιτανικός» του 1953, αφίσες, βιβλία και πίνακες ζωγραφικής για το ναυάγιο.

Πηγή: skai.gr

