Κατερίνα Στικούδη: Ο επικός λόγος που δεν την ταράζουν τα κακόβουλα σχόλια

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για άλλη μια φορά η Κατερίνα Στικούδη για τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, και την όμορφη οικογένεια με δύο γιους που ΄΄εχουν φτιάξει. Στη συνέντευξη που έδωσε στο Breakfast @Star και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο ανέφερε ότι δεν την ενοχλεί καθόλου που γίνεται σαράντα καθώς είναι για εκείνην μια ευκαιρία για restart.

«Τι κάνεις; Πώς είσαι» ήταν η πρώτη ερώτηση.

«Καλά είμαστε. Για όλες αυτές τις ευθύνες και όσα κάνουμε 24 ώρες το 24ωρο και εγώ και ο Βαγγέλης καλά είμαστε. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε ωραία συνεργασία και επικοινωνία και οργάνωση» απάντησε.

«Δεν είχα καθόλου φόβο για το πώς θα συνδυάσω τη μητρότητα με τη δουλειά, γιατί ήξερα πολύ καλά τον πατέρα των παιδιών μου και τι καλός πατέρας θα είναι. Το ήξερα από την αρχή. Ήξερα ότι θα είναι δίπλα μου. Σε όλα είναι δίπλα μου ο Βαγγέλης. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, παρότι είμαστε παντρεμένοι. Αν θέλει να βγει με τους φίλους του ή να κάνει κάτι το θεωρώ χαζό και την άδειά μου να ζητήσει! Κι εγώ θα βγω με τις φίλες μου αν θέλω, λέμε τώρα! Θα κοιμηθώ βλέποντας ταινία!» είπε με χιούμορ.

Ο μεγάλος της γιος έχει ακούσει τραγούδια της και τη ρωτάει αν είναι εκείνη αλλά του λέει ότι είναι κάποια που μοιάζει. «Τα παιδιά μου όταν μεγαλώσουν θα ξέρουν τα πάντα για μένα γιατί θα τα βρουν μπροστά τους και θα έχουν απαντήσεις. Θα τους οχυρώσω ψυχικά να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση είτε για μένα είτε για τον πατέρα τους και για τους ίδιους κιόλας» είπε χαρακτηριστικά για τα παιδιά της.

Διαβάζει τα κακόβουλα σχόλια; «Εμείς γελάμε, μαθαίνεις και καινούργιες λέξεις! Δεν υπάρχει τίποτα να με ταράξει! Καταρχήν έχω κάνει δύο γέννες φυσιολογικές, τι να με ταράξει και να με κάνει άνω κάτω;» είπε με χιούμορ.

Η Κατερίνα Στικούδη διηγήθηκε μία άβολη συζήτηση που είχε με μια άγνωστη κυρία που δεν κατάλαβε ποια είναι και της είπε ότι δεν της αρέσει η Κατερίνα Στικούδη και ότι πρέπει να πάει στα παιδάκια της. «Κι εκείνη την ω΄ρα κρατούσα τα παιδάκια μου και γυρίζει η μαμά μου και της λέει "σε κάποιους αρέσει". Και της λέω "εγώ είμαι". Ντράπηκε, της είπα "δεν πειράζει"».

«Δεν έχω άγχος για το πώς μεγαλώνω. Πλησιάζουν τα 40 και είναι σαν να ξεκινάω τώρα. Δεν νιώθω 40 χρονών, αλλά θέλω δεν θέλω, το νούμερο είναι αυτό. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Πιστεύω, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η συντροφικότητα, το να έχεις βρει έναν άνθρωπο που να σε κάνει να αισθάνεσαι και εσύ καλά, να μην σε μειώνει, να σε εκτιμάει και να σε σέβεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ετοιμάζουμε πράγματα τηλεοπτικά, δεν έχουμε υπογράψει ακόμα αλλά υπάρχει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ακριβώς όπως το είχα φανταστεί. Μακάρι να γίνει και να ξεκινήσουμε γυρίσματα. Είναι κάτι που αγαπώ πολύ, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες» ανέφερε για τα τηλεοπτικά της σχέδια.

