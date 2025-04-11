Happy Traveller στη Ρόδο: Το Β' μέρος, την Κυριακή 13 Απριλίου στον ΣΚΑΪ

Ένα επεισόδιο στη Ρόδο για τους ταξιδιώτες μας δεν είναι αρκετό, γι' αυτό συνεχίζουν το οδοιπορικό τους στο νησί των Δωδεκανήσων και την Κυριακή 13 Απριλίου στις 16.50. με το Happy Traveller στον ΣΚΑΪ.

Οι τηλεθεατές ακολουθούν τον Ευτύχη, την Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους και βλέπουν την πανέμορφη και πιο δημοφιλή τουριστικά βορειοανατολική ακτογραμμή του νησιού.

Πρώτη στάση, η Καλλιθέα με τις ιστορικές πηγές, το εμβληματικό κτίριο των παλαιών λουτρών και τα υπέροχα νερά. Στη συνέχεια, πηγαίνουν στο διάσημο Φαληράκι και ανηφορίζουν στον λόφο του προφήτη Ηλία για να δουν τη θέα από ψηλά. O κόλπος Άντονι Κουίν με τα σμαραγδένια νερά τους μαγεύει και από ψηλά αλλά και από κοντά όταν θα κατέβουν στην παραλία.

Στις παραλίες Αφάντου και Τραγανού βλέπουν τις εντυπωσιακές σπηλιές και δοκιμάζουν τοπικές νοστιμιές ενώ στα Κολύμπια απολαμβάνουν την ανατολή του ηλίου. Μετά ανεβαίνουν τα σκαλιά για να φτάσουν στην Παναγία Τσαμπίκα την Ψηλή, από όπου θαυμάζουν την καλύτερη θέα σε όλο το νησί της Ρόδου. Επισκέπτονται τη Μονή αλλά και την ομώνυμη παραλία όπου υπάρχει μια τεράστια ελληνική σημαία.

Επόμενη επίσκεψη στο χωριό Αρχάγγελος, όπου μαθαίνουν την ιστορία του και αυτό που το κάνει τόσο ιδιαίτερο και έπειτα επιστρέφουν παραλιακά και από τα Στεγνά μπαίνουν σε βάρκα για να απολαύσουν τα επιβλητικά βράχια, την σπηλιά του Αρχαγγέλου και τα μικρά νησάκια απέναντι από την ακτή.

Το ταξίδι στη Ρόδο έχει και τρίτο επεισόδιο με οδοιπορικό στην ενδοχώρα του νησιού.

Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

