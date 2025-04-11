Η Ναταλία Δραγούμη ήταν καλεσμένη στο Καλύτερα αργά και μίλησε για την εμφάνισή της, τον γάμο της ακόμα και για το ιστορικό της επίθετο.

Όπως είπε ξεκινώντας τη συνέντευξη, ανέφερε ότι όταν δεν της αρέσει ως άτομο ο συνεντευξιαστής της «παίζεις έναν ρόλο ότι σου αρέσει αν σου χρειάζεται για τη δουλειά σου. Είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Δεν εννοώ να παίζεις θέατρο. Δεν μου συμβαίνει τόσο στην τηλεόραση όσο το να πάω σε κάποιο event». Μάλιστα κάποιες φορές μπορεί να μην ξέρει κάποιον και να έχει κακή γνώμη και πηγαίνοντας να ανακαλύπτει ότι δεν είναι έτσι και δεν χρειάζεται να «παίξει» έναν ρόλο. Είναι όμως αρκετά πειθαρχημένη να πάει σε συνέντευξη ό,τι και να της συμβαίνει διότι «θεωρώ ότι η συνέπεια είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του χαρακτήρα μου». Παρόλα αυτά, μία φορά όταν ήταν πολύ νεότερη, «από κραιπάλη να μην πάω σε συνέντευξη. Τότε δεν υπήρχε το να μην πιω πολύ γιατί έχω γύρισμα. Είχα πιει τόσο πολύ που δεν ξύπνησα ποτέ. Δυστυχώς ήταν live εκπομπή. Ήμουν 25».

«Δεν θέλω να αφήσω την ανέμελη Ναταλία. Ξέρω πού τον αφήνω τον ανέμελο εαυτό μου. Ήμουν πολύ ασυνεπής με τους φίλους μου. Όταν ξεκίνησα τη δουλειά κατάλαβα ότι δεν θέλω να το κάνω». Όπως είπε πλέον δεν πίνει τόσο πολύ, παρότι στα νιάτα της το έκανε και είχε κενά μνήμης.

Δεν της αρέσει καθόλου να συζητάει τα οικονομικά της και είχε άνθρωπο (δικηγόρο) να το κάνει διότι όπως είπε δεν είναι στη δουλειά του ηθοποιού αυτά τα πρα΄γματα, μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και παρακινεί τους νέους ηθοποιούς να εμφανίζονται με μάνατζερ. «Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο καλλιτεχνικό σου κομμάτι».

«Έχω ακούσει 25 χρονών, "τι ανάγκη έχεις με το επίθετό σου;" ή ότι "είσαι με σκηνοθέτη άρα δεν έχεις πρόβλημα". Το ότι η οικογένειά μου είναι γνωστή και ιστορική και τότε αριστοκρατική είναι έτερον εκάτερον, δεν υπάρχει θησαυροφυλάκιο. Δεν ένιωσα ότι εξαρτώμαι μόνο από το επάγγελμά μου για να ζήσω» είπε για το ιστορικό της επίθετο.

Πού ξοδεύει τα χρήματά της; «Όταν έχεις παιδιά σκέφτεσαι τελείως αλλιώς. Παλιά ανέβαινα στη μηχανή και ψώνιζα οπότε στη διαδρομή για τη δουλειά φεύγαν τα λεφτά. Τώρα σε ενδιαφέρει να κάνεις ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Δεν σημαίνει να αφήσεις πίσω τον εαυτό σου στα έξοδα. Για παράδειγμα πιστεύω πολύ στην προληπτική ιατρική, είναι προτεραιότητα το θέμα της υγείας. Θέλω αυτό το κομμάτι να είναι λυμένο, και να έχω προνοήσει οικονομικά».

«Δεν είναι αυτονόητο να γελάς από μία ηλικία και μετά. Η εποχή μας δεν σε αφήνει να γελάσεις όσο θα ήθελες» ανέφερε.

«Έχω ένα καλό DNA που αμέσως το σώμα μου γραμμώνει αλλά ήμουν αθλήτρια, έκανα πρωταθλητισμό από τα έξι» είπε.

«Η προσοχή μου αυτή την στιγμή είναι στα παιδιά μου που ανοίγουν τα φτερά τους. Εγώ καλούμαι τώρα να κόψω τον ομφάλιο λώρο. Το ένα παιδί μου μένει μόνο του και το άλλο μαζί μου. Αυτό ει΄ναι το καινούργιο πράγμα στη ζωή μου. Μου έρχεται να το πάρω τηλέφωνο αλλά θα είσαι Big Brother μετά. Λέω στον εαυτό μου ό,τι έκανα έκανα. Όταν ενηλικιώνονται δεν σε ακούνε».

Μίλησε όμως και για τον γάμο της που διαρκεί πολλά χρόνια.

«Νιώθω ότι μου αρέσει εκεί που είμαι. Δεν θα έκανα κάτι που δεν μου αρέσει. Θέλω η κάθε μου στιγμή να έχει κάτι ωραίο. Είμαστε μαζί 24 χρόνια. Αν σου έρθει σαν ανάγκη να γνωρίσεις κάτι νέο είναι η αρχή του τέλους. Αυτό δεν νιώθω ότι το έχω περάσει, θα το καταλάβαινα. Θεωρώ ότι έχω βρει τον συνοδοιπόρο μου. Βλέπω φίλες μου που ζουν το άλλο κομμάτι που χάνω εγώ και αναρωτιούνται πότε θα έρθει ο σύντροφος που θα ζήσουν μαζί. Δεν έχω αισθανθεί ότι θέλω να κάτσω λίγο μόνη μου, πραγματικά θα ήταν η αρχή του τέλους. Δεν έχουμε κοιμηθεί ποτέ στον καναπέ σε τσακωμό. Εννοείται ότι εγώ θα έχω μούτρα για πολύ καιρό. Τα μούτρα μου αν τα συνεχίζω για δύο χρο΄νια δεν θα με ρωτήσει τι έχω. Δεν έχουμε ποτέ κάτι πολύ σημαντικό να διαφωνήσουμε. Η σχέση μας ξεκίνησε ως ακραία ερωτευμένοι, θυμάμαι ότι δεν πατούσα στο πάτωμα. Είναι μια ωραία βάση. Ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό στην σχέση είναι να υπάρχει ακόμα έλξη. Με βλέπει και με την παντόφλα αλλά νιώθω ότι το βρίσκουμε. Περισσότερο έχουμε διαφωνίες για το πώς αντιμετωπίζουμε φάσεις με τα παιδιά. Έχουμε πολλά πράγματα που είμαστε αντίθετοι.

Πολλές φορές βλέπω ηλικιωμένους στον δρόμο να περπατάνε χέρι χέρι και μου έρχεται δάκρυ. Είναι γλυκούλι. Με συγκινεί. Το να μεγαλώνουμε δεν είναι κακό πράγμα. Πολλές φορές ξορκίζουμε την ηλικία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ωραίο γιατί θα κάνουμε τόσες προσπάθειες να μείνουμε μικροί που θα χάσουμε και δεν θα εισπράξουμε τα καλά που έχει κάθε ηλικία. Δεν έχω το άγχος για το αν φαίνονται οι ρυτίδες μου. Δεν είμαι κατά των αισθητικών επεμβάσεων. Έχω τον αισθητικό μου και κάνω τις θεραπείες μου αλλά δεν θέλω να αλλάξω. Αφήνομαι στα χέρια του. Δεν κάνω ενέσιμα. Κάνω μια θεραπεία ενυδάτωσης και σύσφιξης. Βλέπω κακά παραδείγματα. Θαύμασα την Σάρλοτ Ράμπλινγκ που είναι απολύτως συμβιβασμένη με την ηλικία της, είδα... γυναίκα. Εγώ ένα πράγμα θέλω, να έχω την υγεία μου μεγάλη. Θαυμάζω τη νιότη, να τη βλέπω. Η αισθητική είναι ωραία που υπάρχει για ανθρώπους που πχ. θέλουν να αλλάξουν τη μύτη τους. Το θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που είσαι.

Εμένα με επηρεάζει πάρα πολύ τα παραπάνω κιλά πάνω μου. Νιώθω ότι αν πάρω 2 κιλά δεν το περνάω καλά. Δεν είναι καλό παράδειγμα αυτό. Αν νιώσω ένα παντελόνι στενο΄, θα με χαλάσει. Δεν είχα τάση να υπερβαίνω τα κιλά μου. Όταν έκοψα το κάπνισμα είχα πάρει 6 κιλά και δεν μου άρεσει. Είμαι σταθερή εδώ και χρόνια. Κάνω τη γυμναστική μου και τη διατροφή μου. Στην εμμηνόπαυση έγινε το αντίθετο, τα κιλά μου πήγαν προς τα κάτω» ανέφερε αν και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι καθόλου υπέρ του... «σκελετώματος».

