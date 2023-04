Δείτε πώς είναι σήμερα η «Παναγία» από τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Η Ολίβια Χάσεϊ διανύει το 71ο έτος της ηλικίας της

Η Ολίβια Χάσεϊ, η Αγγλίδα ηθοποιός που απέκτησε τεράστια φήμη για την ερμηνεία της ως η μητέρα του Ιησού στη μίνι σειρά του 1977 «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», έχει λίγα χρόνια που έχει αποσυρθεί από τη βιομηχανία του θεάματος.

Η Χάσεϊ πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων τα Last Days of Pompeii, The Bastard Hallmark’s Hall of Fame Ivanhoe και Ψυχώ IV. Η ηθοποιός συμμετείχε και σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει δανείσει τη φωνή της σε πολλά animation.

Η Ολίβια Χάσεϊ είναι επίσης υπέρμαχος της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία και έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες της με τη διπολική διαταραχή. Έχει γράψει τα απομνημονεύματά της, «The Girl on the Balcony: Olivia Hussey Finds Life After Romeo and Juliet» όπου καταγράφει τη ζωή και την καριέρα της.

Δείτε πώς είναι σήμερα

