Robert Downey Jr: Επαίνεσε τη «μεγάλη θυσία» του Cillian Murphy στην ταινία «Oppenheimer»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. επαίνεσε τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Oppenheimer», Κίλιαν Μέρφι, για το επίπεδο προσήλωσης στην ερμηνεία του στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Κίλιαν Μέρφι υποδύεται τον φυσικό Τζούλιους Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στο νέο έπος που σκηνοθέτησε ο Κρίστοφερ Νόλαν, για τον άνθρωπο, στον οποίο πιστώνεται η δημιουργία της ατομικής βόμβας.

Η ταινία αναγνωρίστηκε από τους κριτικούς και αναδείχθηκε επιτυχία στο box office και ιδιαίτερους επαίνους έχει αποσπάσει η ερμηνεία του Μέρφι.

Robert Downey Jr. says Cillian Murphy made "the greatest sacrifice" for #Oppenheimer: “He knew it was going to be a behemoth ask when Chris called him. But I think he also had the humility that is required to survive playing a role like this." https://t.co/JLMmwy32xy