Bruno Mars-Rosé: Δημιούργησαν το «APT» και έχει γίνει χαμός! – Το έχετε ακούσει;

Ήδη το κομμάτι έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία και ακούγεται συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Bruno Mars-Rosé

Η τραγουδίστρια του K-pop συγκροτήματος BLACKPINK, Rosé, και ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, Bruno Mars, κυκλοφόρησαν το νέο τους σινγκλ, με τίλο «APT», εμπνευσμένο από ένα δημοφιλές παιχνίδι ποτού. Η λέξη «APT», δηλαδή «Apartment», μεταφράζεται στα αγγλικά ως διαμέρισμα, όμως για τη Rosé έχει διαφορετική έννοια. 

Είναι το όνομα του κορεατικού drink-game, το οποίο παίζει συχνά με φίλους στο σπίτι. Έχει απλούς κανόνες, σύμφωνα με την ίδια, και είναι το ιδανικό για «σπάσει» τον πάγο σε όποιο πάρτι και αν βρεθεί. Κάπως έτσι, το «APT» μεταφέρθηκε από το σπίτι με την παρέα, στο στούντιο με την ομάδα, ζώντας μια πολύ ευχάριστη βραδιά και κάνοντας τη νεαρή καλλιτέχνιδα να σκεφτεί ότι αξίζει ένα τραγούδι για το παιχνίδι που διασκεδάζει τόσο κόσμο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε παραγωγή Bruno Mars, Cirkut, Omer Fedi και Rogét Chahayed, το «APT» εντάσσεται στο στούντιο άλμπουμ της Rosé που θα κυκλοφορήσει στις 6 Δεκεμβρίου. Μια συλλογή δώδεκα κομματιών που σηματοδοτεί μία πιο προσωπική και ειλικρινή κυκλοφορία της τραγουδίστριας των BLACKPINK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το «APT» είναι ένα πλήρως ποπ τραγούδι, στο οποίο διατηρείται η κορεατική προφορά της λέξης «διαμέρισμα», ως φόρος τιμής στις κορεατικές ρίζες της καλλιτέχνιδας. Ήδη το κομμάτι έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία και ακούγεται συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάρτε μια γεύση… 

