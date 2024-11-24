Cillian Murphy: Αγόρασε το ιστορικό «Phoenix Cinema» στην Ιρλανδία

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Κίλιαν Μέρφι, και η σύζυγός του, εικαστικός, Ιβόν Μακ Γκίνες, είναι οι νέοι ιδιοκτήτες του ιστορικού κινηματογράφου «Phoenix Cinema» στο Ντίνγκλε της κομητείας Κέρι, στην Ιρλανδία.

Έχοντας συμπληρώσει 105 χρόνια λειτουργίας ως κινηματογράφος και αίθουσα χορού, το «Phoenix» θα συνεχίσει να είναι ένας ανεξάρτητος χώρος τον οποίο το βρετανικό μέσο «Time Out» είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως «έναν από τους 50 καλύτερους κινηματογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία».

«Πήγαινα να δω ταινίες στο "Phoenix" από τότε που ήμουν μικρό παιδί στις καλοκαιρινές μου διακοπές. Ο μπαμπάς μου επίσης παρακολουθούσε ταινίες όταν ήταν νέος ενώ έχουμε δει πολλές εκεί με τα παιδιά μου. Αναγνωρίζουμε την αξία του για το Ντίνγκλε» δήλωσε o πολυβραβευμένος ηθοποιός με την σύζυγό του να προσθέτει.

«Θέλουμε να ανοίξουμε ξανά τις πύλες του. Και να διευρύνουμε τις δημιουργικές προοπτικές του χώρου, επαναφέροντας τη θέση του στον πολιτιστικό ιστό αυτής της μοναδικής πόλης» τόνισε, σύμφωνα με το Deadlline.

Cillian Murphy and his wife Yvonne McGuinness have bought The Phoenix Cinema in Ireland.



The cinema was closed back in 2021 but the pair will be reopening it for the community.



(Source: https://t.co/UikuFzZC74) pic.twitter.com/AgC41T78up — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 22, 2024

Tο ιστορικό σινεμά το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, χτίστηκε από τους αδελφούς Τζίμυ και Τζόνυ Χούλιχαν το 1919. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές το 1921 και το 1938, ο χώρος ανακατασκευάστηκε δύο φορές.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, αναδείχθηκε ο «κινηματογραφικός παράδεισος» της πόλης και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους κατοίκους της. Τη δεκαετία του ΄50, άλλαξε χέρια διατηρώντας την ταυτότητά του ως κινηματογράφος, χώρος συναυλιών και χορού. Μάλιστα, φιλοξένησε τον Ρόρυ Γκάλαχερ το 1964, ενώ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1972, πλήθος κόσμου έσπευσε να παρακολουθήσει την ταινία «Ryan's Daughter» του Ντέιβιντ Λην, η οποία γυρίστηκε στην περιοχή.

Το πάθος του για τον κινηματογράφο, έκανε τον Μίχαελ Ο'Σάλιβαν να γίνει ο επόμενος ιδιοκτήτης του το 1978 μέχρι και την τελευταία του προβολή το Νοέμβριο του 2021. Οι εργασίες επισκευής και ανακαίνισης έχουν οριστεί να ξεκινήσουν το επόμενο έτος. «'Bíonn rudaí maithe mall' (Τα καλά πράγματα χρειάζονται χρόνο)», υπογράμμισε το διάσημο ζευγάρι.

Πηγή: skai.gr

