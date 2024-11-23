Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» βρέθηκε ο Γιάννης Στάνκογλου και μίλησε εκτενώς για τη σχέση του με τα δύο του παιδιά αλλά και κατά πόσο ζορίζεται από το κομμάτι της δημοσιότητας στην προσωπική του ζωή:

«Η πατρότητα είναι ντοκτορά. Είναι 15 η κόρη και 10 ο γιος. Εφηβεία και προεφηβεία αλλά είναι ότι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου. Με έχει ηρεμήσει πάρα πολύ μέσα μου. Είμαι ένας μπαμπάς που τα κάνω όλα μαζί τους. Ζούμε πολλά πράγματα μαζί. Ακόμα κι αν δεν έχω πολύ χρόνο, το μισάωρο που θα μπορούσα να κοιμηθώ , να ξεκουραστώ ή να κάνω κάτι άλλο προτιμάω να το περάσω με τα παιδιά μου γιατί κι αυτά με ξεκουράζουν» είπε αρχικά για τα δυο παιδιά του ο Γιάννης Στάνκογλου.

Διαβάστε ακόμα : Ανατριχίλα. Ο Νίκος Αλιάγας χορεύει Τσάμικο σε γέφυρα στο Παρίσι με τον Πύργο του Άιφελ για φόντο

-Πώς είναι η σχέση τους με την ηλικιακή διαφορά;

«Τον προσέχει πάρα πολύ και βλέπω ότι κι ο μικρός παίρνει πολλά από την αδερφή του και εξελίσσεται πιο γρήγορα»

-Η αναγνωρισιμότητα σε έχει τσιτώσει ποτέ;

«Όχι δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, αν και έχουν υπάρξει στιγμές που ήθελα λίγο το πιο ανώνυμο αν κι εγώ λειτουργώ όπως και πριν από 25 χρόνια που δεν με ήξερε κανείς. Δηλαδή το ίδιο θα κάνω. Δεν θα ντραπώ, δεν θα φοβηθώ. Αν θέλω να χορέψω τρελά , θα χορέψω, αν θέλω να πιω δυο ποτά παραπάνω, θα τα πιω…»

-Το φλερτ αλλάζει;

«Όχι. Αν κάτι μ’ αρέσει και θέλω να φλερτάρω θα το κάνω δεν φλερτάρω αλλιώς επειδή είμαι γνωστός. Ίσως να μπαίνω σε περισσότερες σκέψεις για το τι είναι ο άλλος»

-Με τα παιδιά έχεις έρθει σε δύσκολη θέση ποτέ;

«Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει μέσα στο θέατρο από τα παιδικά τους χρόνια, η κόρη μου από τα 5 της ήταν μέσα σε αυτό. Πουλούσε προγράμματα στις περιοδείες, την έχει σκηνοθετήσει η μητέρα της και έχει παίξει σε θεατρικά. Πάει στο μουσικό σχολείο, θα δούμε που θα καταλήξει στο μέλλον»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.