Ημερομηνία 5 Ιουλίου 2025, τοποθεσία Μπέρμιγχαμ.... «Πίσω στην αρχή» ή «Back to the Beginning»: Η θρυλική ορίτζιναλ τετράδα των Black Sabbath θα ανέβει στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια για ένα και μοναδικό «τελευταίο σόου».

Το θρυλικό συγκρότημα heavy metal θα εμφανιστεί σε μια μοναδική συναυλία στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, αυτό το καλοκαίρι, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Στη συναυλία της 5ης Ιουλίου, που θα γίνει στη γενέτειρα του συγκροτήματος, θα εμφανιστεί η θρυλική «τετράδα» του γκρουπ: ο Όζι Όσμπορν, ο κιθαρίστας Τόνι Αϊόμι, ο μπασίστας Γκίζερ Μπάτλερ και ο ντράμερ Μπιλ Γουόρντ. Το συγκρότημα ήταν από τους πρωτοπόρους της heavy metal μουσικής στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με επιτυχίες όπως τα «War Pigs», «Paranoid» και «Iron Man».

Από την τελευταία τους συναυλία το 2005, οι Black Sabbath έπαιξαν σε κάποιες συναυλίες, αλλά ποτέ με την αρχική, ορίτζιναλ σύνθεση τους. Στις 5 Ιουλίου 2025, στο Villa Park, θα βρεθούν και είδωλα της heavy metal: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Lamb Of God και Anthrax, που θα «ανοίξουν» τη συναυλία πριν από το «τελευταίο σόου», όπως χαρακτηρίζεται, των Black Sabbath.

Τα κέρδη από την συναυλία με τίτλο «Back to the Beginning», θα δοθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας του Πάρκινσον, τόνισαν οι διοργανωτές.

Ο Όσμπορν, ο χαρισματικός frontman του γκρουπ, αποχώρησε από το συγκρότημα το 1979, λόγω καταχρήσεων ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ και συνέχισε να ακολουθεί μια εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο καριέρα. Το 2020 αποκάλυψε πως είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον.

«Ήρθε η ώρα να επιστρέψω στον τόπο που γεννήθηκα», είπε ο 76χρονος Όσμπορν σε ανακοίνωσή του. «Πόσο ευλογημένος είμαι που το κάνω με τη βοήθεια ανθρώπων που αγαπώ. Το Μπέρμιγχαμ είναι το πραγματικό σπίτι της metal μουσικής». Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 14 Φεβρουαρίου.

