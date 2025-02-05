Marseaux: Ο τρόπος που έχασε βάρος και οι δηλώσεις της για τον Νίκο Οικονομόπουλο

Η Marseaux ήταν καλεσμένη στο βραδινό σόου του Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφέρθηκε στα κιλά που έχει χάσει και στην αλλαγή στην εμφάνισή της. Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τα βουλιμικά επεισόδια που έχει περάσει καθώς έχασε τη μητέρα της μόλις στα 17 της.

Διαβάστε ακόμα : Νίκος Μουτσινάς: Οι ρήτρες στο συμβόλαιό του με τον Alpha και η αποζημίωση μετά το τέλος της εκπομπής του

«Γενικά είχα μια κακή σχέση με το φαγητό, έτρωγα συναισθηματικά. Στεναχωρήθηκα; Θα φάω. Έκανα κάτι πάρα πολύ καλό; Η επιβράβευσή μου ήταν να φάω, ας πούμε, τρία μπέργκερ. Είχα συνδέσει τα πάντα με το φαγητό. Το φαγητό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, δοκιμάζω διαφορετικές κουζίνες και μου αρέσει, αλλά τότε ένιωθα ότι μου κάνω κακό. Μπορεί να είχα φάει τόσο πολύ που έκανα εμετούς, είχα βουλιμικά επεισόδια. Ξερνούσα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το φούσκωμα!», είπε πει στη διαδικτυακή εκπομπή της Άμι Γιάμι.

Όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τη ρώτησε πώς κατάφερε να χάσει βάρος, του είπε: «Προσπάθησα να ξεπεράσω την κακή μου σχέση με το φαγητό και το κατάφερα. Έκανα πολλή ψυχοθεραπεία και προτρέπω και τους γύρω μου να κάνουν. Η απουσία της μαμάς μου ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω. Μετά πωρώθηκα λίγο και με τη γυμναστική. Εγώ μέσω της γυμναστικής βρήκαν έναν έξτρα τρόπο για να εκτονώνομαι. Ήθελα και κάτι ακόμα να εκτονωθώ και το βρήκα. Κάνω 5 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο. Σηκώνω βάρη. Τρώω τα πάντα απλά έχω φτιάξει τη σχέση μου με το φαγητό».

«Λιώνω, κόβομαι, σβήνω αυτή την περίοδο. Είμαι σχεδόν ένα χρόνο σε σχέση. Πάλεψα για να τα καταφέρω, για να κερδίσω αυτό που θέλω. Η μεγαλύτερη σχέση μου ήταν μέχρι 2 χρόνια. Ήμουν ζηλιάρα και πιο μικρούλα, τώρα λίγο όχι τόσο» είπε για το πόσο ερωτευμένη είναι.

Η Marseaux αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που έκανε σε διαδικτυακή της συνέντευξη για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Συγκεκριμένα είχε πει: «Αντιπαθώ τον Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί έχω διαβάσει κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει για τις γυναίκες και δεν με βρίσκουν καθόλου σύμφωνη».

Όταν ρωτήθηκε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για αυτή τη δήλωση είπε: «Ούτε αμφισβήτησα το ταλέντο του ανθρώπου ούτε την τεράστιά του καριέρα. Είπα απλά ότι δεν συμφωνώ με κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει γιατί είναι σεξιστικές και δεν ταιριάζουν με τα δικά μου πιστεύω. Γενικότερα νιώθω ότι τα τραβάμε λίγο παραπάνω τα πράγματα. Δεν ήθελα να δημιουργήσω κάποιο δράμα. Με ρωτήσανε και είπα ότι δεν συμφωνώ. Όταν είσαι σίγουρος για αυτά που πιστεύεις, δεν έχεις να φοβάσαι κάτι. Δεν θεωρώ ότι είπα κάτι λάθος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.