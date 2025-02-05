Ο Αντίνοος Αλμπάνης, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, μοιράστηκε ένα μήνυμα με τους διαδικτυακούς του φίλους, αναφερόμενος στη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, από το οποίο κατάφερε να βγει νικητής. Όπως είχε αποκαλύψει, μετά από διαδοχικές ιατρικές εξετάσεις διαγνώστηκε με λέμφωμα. Πλέον, είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο ελέγχεται συχνά.

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο από την περίοδο που είχε χάσει τα μαλλιά του, λόγω των χημειοθεραπειών. Ο Αντίνοος Αλμπάνης συνόδευσε το βίντεο με κάποιους στίχους, ενώ πρόσθεσε και το τραγούδι «Να με προσέχεις» του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Ο ηθοποιός έγραψε στην ανάρτησή του: «Κι όταν δεν αντέχεις άλλο, να αντέχεις και όταν θα πονάς, να ανασαίνεις και όταν όλα θα μοιάζουν ξένα, να τα επιθυμείς και όταν τίποτα δεν θα έχει σκοπό, να το αγαπάς, με τα σπλάχνα σου, με την κοιλιά σου...».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.