Big Brother: Βραδιά των Big Brother Awards - Τα highlights από τις απονομές

Στο σπίτι του Big Brother είναι όλα έτοιμα για την απονομή των Big Brother Award! Οι συγκάτοικοι ανεβαίνουν... στη σκηνή και βραβεύονται για τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίας τους στο σπίτι. Ποιος παίρνει βραβείο «καλύτερης στρατηγικής» και ποιος «ίντριγκας»; Οι απονομές έχουν γέλιο, συγκίνηση και ορισμένες στιγμές… πικρία.

Οι τέσσερις υποψήφιοι για αποχώρηση αυτής της εβδομάδας είναι η Ζωή Ασουμανάκη, ο Χρήστος Γκικουρίας, η Αργυρώ Κατσιγαράκη και η Θεοφανία Νικολαΐδη. Τι σκέφτονται για την υποψηφιότητά τους; Ποιες είναι οι προβλέψεις τους και πώς αξιολογούν τη μέχρι τώρα πορεία τους στο παιχνίδι;

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι συγκάτοικοι συνειδητοποιούν ότι έχουν προκριθεί στον Ημιτελικό, και η συγκίνηση είναι εμφανής.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.