Big Brother: Η Σοφία Δανέζη ξεσηκώνει το σπίτι - Ποιοί είναι οι νέοι υποψήφιοι προς αποχώρηση (Βίντεο)

Δύσκολη αποδεικνύεται η δοκιμασία που πρέπει να φέρουν εις πέρας οι συγκάτοικοι, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα για τις προμήθειες του σπιτιού. Η συνέχεια προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολη, ωστόσο οι χοροί και τα τραγούδια συνεχίζονται στο σπίτι του BIG BROTHER...

Η πόρτα ανοίγει και στο σπίτι μπαίνει η Σοφία Δανέζη! Μπορεί αρχικά οι συγκάτοικοι να καταφέρνουν να διατηρήσουν την αδιάφορη στάση τους, όταν όμως η τραγουδίστρια παίρνει το μικρόφωνο, κάθε αποστολή ξεχνιέται και αρχίζουν οι χοροί.

Παρόμοια κατάληξη έχει και η είσοδος μίας χορεύτριας οριεντάλ με τον Χρήστο Γκικουρία να σέρνει πρώτος τον χορό. Ο Νίκος Ζαφειράκης και η Αργυρώ Κατσιγαράκη δείχνουν να μη παρασύρονται εύκολα… Πώς θα αντιδράσουν οι συγκάτοικοι όταν δουν πως, με τούτα και με εκείνα, το ...ταμείον είναι μείον;

Το κούρεμα του Γιώργου Αντωνιάδη από τη Nancy Tawby έγινε αφορμή για μία νέα ένταση ανάμεσά τους.

Ένας νέος καυγάς ξεκινά ανάμεσα στον Γιώργο και τη Nancy όταν η Ζωή Ασουμανάκη του ζητά να σπρώξει την κούνια. Μεταξύ σοβαρού και αστείου η Nancy ανακοινώνει τον χωρισμό τους. Η αντίδρασή του θα την ξαφνιάσει δυσάρεστα…

Η νέα μέρα φέρνει την ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψήφιων προς αποχώρηση. Τρία άτομα συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους και θα βρεθούν συνυποψήφια με τον Χρήστο Γκικουρία.

Πηγή: skai.gr

