Big Brother: Ποιοι θα πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό; - Απόψε στις 22.50, στον ΣΚΑΪ – Τρέιλερ

Big Brother

Παρουσιάζει ο Πέτρος Λαγούτης

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ;

Μία ανάσα από τον ημιτελικό μας φέρνει το live του BIG BROTHER απόψε, Κυριακή 13 Ιουλίου, στις 22.50, στον ΣΚΑΪ. Ο Πέτρος Λαγούτης, υποδέχεται στο πλατό την Σοφία Δανέζη, την Χριστίνα Παπαδέλλη και τον Μπάμπη Καρατζά.

Πώς βλέπει η πρώην συγκάτοικος τις εξελίξεις μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER, αυτή την εβδομάδα που βρέθηκε εκτός; Τι συναισθήματα προκλήθηκαν στον Μπάμπη Καρατζά όταν ξαναμπήκε μέσα στο σπίτι και είδε τους συγκάτοικους; Πώς ένιωσε η Σοφία Δανέζη, που επέστρεψε στο BIG BROTHER για τη δοκιμασία; Όλες οι απαντήσεις δίνονται στο live της Κυριακής!

Δείτε το τρέιλερ:

Όσο πλησιάζουμε στον τελικό τόσο πιο έντονα γίνονται τα συναισθήματα και ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, θα δώσει τη δική του ερμηνεία στις εντάσεις και στις νέες συμπάθειες που αναπτύσσονται μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER.

Ο χωρισμός και η επανασύνδεση της Nancy Tawby και του Γιώργου Αντωνιάδη, η κρυφή αποστολή του Χρήστου Ντεντόπουλου, τα απρόοπτα του weekly task και η απονομή των βραβείων ήταν ορισμένα από τα βασικά θέματα της εβδομάδας που θα συζητηθούν. Αποσπάσματα σε πρώτη προβολή θα μας δείξουν πώς πέρασαν οι συγκάτοικοι τη βραδιά του BBQ!

Η Ζωή Ασουμανάκη, ο Χρήστος Γκικουρίας, η Αργυρώ Κατσιγαράκη και η Θεοφανία Νικολαΐδη βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έξοδο από το σπίτι BIG BROTHER. Ποιους θα στηρίξει το τηλεοπτικό κοινό δίνοντάς τους το εισιτήριο για τον ημιτελικό;

