Ο θρυλικός Γερμανο- Αυστραλός φωτογράφος μόδας, Χέλμουτ Νιούτον αγαπούσε να φωτογραφίζει με Polaroid και από τη δεκαετία του 1970 και μετά τη χρησιμοποιούσε συνεχώς. Φωτογραφίες Polaroid του Νιούτον, αλλά και συναδέλφων του, μεταξύ άλλων, της Μέρι Έλεν Μαρκ, του Λουίτζι Γκίρι, του Κάρλο Μολίνο, του Ολιβιέρο Τοσκάνι, της Σάλι Μαν και οι διαφορετικές τεχνικές τους παρουσιάζονται σε έκθεση στο Βερολίνο.

Η έκθεση "Polaroids" που επιμελήθηκε το Ίδρυμα Χέλμουτ Νιούτον και φιλοξενείται στο Κρατικό Μουσείο Φωτογραφίας αναδεικνύει τη δημιουργική διαδικασία του φωτογράφου από τις αρχικές ιδέες έως τις τελικές εικόνες.

Η Σίντι Κρόφορντ φωτογραφημένη με Polaroid από τον Νιούτον στo Μόντε Κάρλο, το 1991 @Helmut Newton Foundation

Το αρχείο του Ιδρύματος Helmut Newton στο Βερολίνο περιέχει εκατοντάδες πρωτότυπες φωτογραφίες Polaroid του Χέλμουτ Νιούτον.

Οι στιγμιαίες φωτογραφίες χρησίμευσαν ως οπτικά σκίτσα, βοηθώντας στον έλεγχο των συνθηκών φωτισμού και στη βελτίωση των συνθέσεών του, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης έργα 60 φωτογράφων, μεταξύ άλλων και από τη συλλογή Polaroid της Γκαλερί OstLicht στη Βιέννη. Ο επιμελητής Ματίας Χάρντερ είχε πλήρη ελευθερία να αντλήσει έργα από αυτό το ιστορικό αρχείο, το οποίο διασώθηκε από δημοπρασία το 2010 από τον Πίτερ Κόελν, ιδρυτή της WestLicht Vienna, μετά την πτώχευση της Polaroid.

Η έκθεση «Polaroids» θα διαρκέσει έως τις 17 Αυγούστου 2025.

