Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) φέρεται να είναι η επικρατέστερη για να γίνει το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στην πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Πράκτορα 007.

Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ λέγεται ότι είναι φίλος της σταρ και θέλει να προσλάβει την 27χρονη ηθοποιό του "White Lotus" και του "Euphoria" .

Επιπλέον ο Τζεφ Μπέζος, επικεφαλής της Amazon που έχει τον δημιουργικό έλεγχο της ταινίας, επίσης υποστηρίζει την ηθοποιό, η οποία ήταν μάλιστα και καλεσμένη στον γάμο του με τη Σάντζεζ, στη Βενετία.

«Η Σίντνεϊ είναι το κορυφαίο όνομα στο κάστινγκ για τον Τζέιμς Μποντ» δήλωσε πηγή στην κυριακάτικη Sun.

«Ο Ντένις πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, καθώς και ότι έχει μια σαγηνευτική απήχηση στις νεότερες γενιές, ζωτικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό του franchise» είπε χαρακτηριστικά η πηγή.



