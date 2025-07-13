Λογαριασμός
Ποια Αμερικανίδα σταρ θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ - Φίλη του σκηνοθέτη και του Μπέζος

Η σταρ του White Lotus, Σίντνεϊ Σουίνι ,είναι το κορυφαίο όνομα στο κάστινγκ για την επόμενη ταινία του Πράκτορα 007

Sydney Sweeney

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) φέρεται να είναι η επικρατέστερη για να γίνει το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στην πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Πράκτορα 007.

Ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ λέγεται ότι είναι φίλος της σταρ και θέλει να προσλάβει την 27χρονη ηθοποιό του "White Lotus" και του "Euphoria" .

Επιπλέον ο Τζεφ Μπέζος, επικεφαλής της Amazon που έχει τον δημιουργικό έλεγχο της ταινίας, επίσης υποστηρίζει την ηθοποιό, η οποία ήταν μάλιστα και καλεσμένη στον γάμο του με τη Σάντζεζ, στη Βενετία

Sydney Sweeney

«Η Σίντνεϊ είναι το κορυφαίο όνομα στο κάστινγκ για τον Τζέιμς Μποντ» δήλωσε πηγή στην κυριακάτικη Sun. 

«Ο Ντένις πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, καθώς και ότι έχει μια σαγηνευτική απήχηση στις νεότερες γενιές, ζωτικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό του franchise» είπε χαρακτηριστικά η πηγή. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Sydney Sweeney Τζέιμς Μπόντ
