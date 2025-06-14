Στερεύει από συμμάχους και κατ'επέκταση από ψήφους η παρέα της Ζωής Ασουμανάκη. Το άλλοτε ισχυρό στρατόπεδο του σπιτιού, πλέον αριθμεί μόλις 3 άτομα. Λογικά θα σκεφτόταν κανείς ότι έχει κάθε λόγο να θέλει να προσεγγίσει νέα άτομα.

Στο τελευταίο επεισόδιο του Big Brother, η Ζωή κάλεσε τον Αντρέα στη σουίτα, με το πρόσχημα ότι κάτι έχει χαλάσει και χρειάζεται βοήθεια. Παρά την αρχική αντίσταση του παίκτη που έχει επιλέξει διαφορετική παρέα, μετά από λίγο οι δυο τους ήταν αγκαλιά!

Το ενδιαφέρον αυτό της Ζωής Ασουμανάκη για τον Αντρέα έχει γίνει αντιληπτό και από άλλες παίκτριες, και συγκεκριμένα τη Νάνσυ και τη Χριστίνα, που φαίνεται να έχει εκδηλώσει και αυτή το ενδιαφέρον της για τον παίκτη που βρίσκεται το μικρότερο διάστημα στο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

