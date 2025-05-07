Το σπίτι του Big Brother έχει νέο αρχηγό, τον Dada, αλλά και μία κόντρα σε συνέχειες, της Αργυρούς Κατσιγαράκη με τη Φένια Νικολαΐδη…

Η δοκιμασία, για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα αξιοποιηθούν στις αγορές του σπιτιού, απαιτεί από τους συγκάτοικους ετοιμότητα και εγρήγορση. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν τα panda από τα προβατάκια!

Τρεις συγκάτοικοι παραβιάζουν έναν από τους βασικότερους κανόνες του BIG BROTHER. Η παράβασή τους δεν θα μείνει ατιμώρητη και η πρώτη ποινή στο σπίτι είναι γεγονός! Τι έχουν να πουν οι ίδιοι για την πράξη τους; Η αποκάλυψη της παράβασης πυροδοτεί εντάσεις στο σπίτι μεταξύ των συγκατοίκων!

Μία παρεξήγηση ανάμεσα στη Nancy Tawby και στον Γιώργο Αντωνιάδη τους οδηγεί σε αντιπαράθεση…



