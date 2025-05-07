Στη Λέσβο ταξιδεύει το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα Τετάρτη 7 Μαΐου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από την πρωτεύουσα Μυτιλήνη: μια πόλη χτισμένη αμφιθεατρικά, με μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πανέμορφα αρχοντικά και πλακόστρωτα δρομάκια.

Η ομάδα της εκπομπής με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα μας ξεναγεί, όχι μόνο στη Μυτιλήνη αλλά και σε ολόκληρη τη Λέσβο, αναδεικνύοντας την ομορφιά του νησιού αλλά και τις δυσκολίες των κατοίκων.

Μια… παρεΐστικη, χαλαρή ξενάγηση στις ομορφιές της Μυτιλήνης μάς «περπατά» σε γειτονιές και δρόμους που φέρουν τα σημάδια και τις μυρωδιές της ιστορίας του νησιού. Δεκάδες αναβάτες δίνουν χρώμα στη Λέσβο κυκλοφορώντας με τις «κούκλες» τους, δηλαδή τις βέσπες τους.

Χιλιάδες άνθρωποι, που εξαναγκάστηκαν σε φυγή από τις πατρίδες τους, εξακολουθούν να ζουν στη Λέσβο και όλοι τους έχουν αιτηθεί ασύλου. Έχουν ήδη περάσει δέκα χρόνια αφότου το Καρά Τεπέ δέχτηκε τεράστιο όγκο μεταναστών και προσφύγων. Οι ιστορίες των ξεριζωμένων περιέχουν πόνο αλλά και ελπίδα, ενώ ντόπιοι και ομάδες αλληλεγγύης έχουν ανοίξει μια ζεστή αγκαλιά.

Ένας περιφερειακός οδικός άξονας που θα αποσυμφορήσει την πόλη της Μυτιλήνης, ψάχνει να βρει τον… δρόμο του εδώ και 40 χρόνια. Πρόκειται για τη Νότια Παράκαμψη που χρονίζει, αφού επί δεκαετίες δεν υπήρχε πολεοδομικό σχέδιο να αναχαιτίσει τη δόμηση, ώστε να προχωρήσει η κατασκευή της.

Οι θερμές πηγές στον κόλπο Γέρας συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο νεότερες ηλικίες, που επιλέγουν να νιώσουν ευεξία επωφελούμενες ταυτόχρονα από τις ευεργετικές ιδιότητες του νερού.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

