Eurovision 2025 : Έχει η Κύπρος και ο Theo Evan μυστικό χαρτί, διάσημο σταρ;

Και πέρα από το πολύ εντυπωσιακό αλά Βιτρούβιος του Leonardo Da Vinci σκηνοθετικό εύρημα της αποστολής της Κύπρου για τη φετινή συμμμετοχή της με τον Theo Evan "Shh", μια φήμη που κυκλοφορεί έρχεται να ανάψει φωτιές.

Όπως είδαμε στο Eurovisionfun υπάρχει μια έντονη φημολογία που λέει πως η Κύπρος δεν έχει αποκαλύψει ακόμα όλα τα χαρτιά της για την εμφάνισή της επί σκηνής στη φετινή Eurovision.

Σύμφωνα με αρκετές πηγές, ένα πολύ γνωστό πρόσωπο αναμένεται να συμμετάσχει στην εμφάνιση της Κύπρου στη Eurovision. Η ταυτότητα αυτού του ειδικού καλεσμένου κρατείται αυστηρά μυστική από το ΡΙΚ, υπό άμεσες εντολές της κυπριακής αποστολής. Ποιό είναι το πρόσωπο και τι ακριβώς θα κάνει, αν φυσικά ισχύουν οι φημες που κυκλοφορούν, είναι πολύ πιθανόν να μαθευτεί αύριο αφού μετά την αυριανή δεύτερη πρόβα θα κυκλοφορήσουν και τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα βίντεο από την εμφάνιση.

Βέβαια αν κάτι επιθυμούν να κρατήσουν κρυφό, μπορούν να μην το βάλουν στα 30 δεύτερα που θα επιλέξουν για το πρόμο. Για να δούμε.. Μέχρι αύριο ας χαρούμε το τραγούδι από το επίσημο clip του.

