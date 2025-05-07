Big Brother- ΣΚΑΪ: Η είσοδος της Διονυσίας στο παιχνίδι και τα «καρφιά» της Ζωής

Ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο συνεχών ανατροπών στο σπίτι του BIG BROTHER έφερε η προσθήκη της Διονυσίας Κούκιου, στο παιχνίδι, κάνοντας την ατμόσφαιρα κάτι παραπάνω από ηλεκτρισμένη αφού αφενός δεν η νέα παίκτρια δεν έτυχε εγκάρδιας υποδοχής απ΄ όλους κι αφετέρου ούτε κι η ίδια φάνηκε να θέλει να δείξει συγκατάβαση.

Η Ζωή φαίνεται να επηρεάστηκε από την είσοδο της Διονυσίας και μεταξύ των δύο γυναικών ειπώθηκαν ατάκες όπως «Φαίνομαι συγχυσμένη» και «Φαίνεσαι σκύλα όπως πάντα».

«Θεωρώ ότι είναι προσποιητό, το στιλ όλο αυτό το τουπέ», σχολίασε μετά η Ζωή για την νέα παίκτρια.

Την ίδια ώρα η... "αρτιστίκ δοκιμασία" του λαξέματος πάγου, απασχολεί τους παίκτες, εκτός φυσικά της Διονυσίας η οποία και έχει ασυλία ως νεοεισερχόμενη στο σπίτι.

Μία νέα δοκιμασία με καλλιτεχνικό χαρακτήρα ξεκινάει για την ανάδειξη του νέου αρχηγού κατά τη διάρκεια της οποίας οι συγκάτοικοι θα πρέπει να λαξεύσουν ένα κομμάτι πάγου!

Οι 15 συγκάτοικοι διαλέγουν το ταίρι τους και αναγκαστικά ένας ή μία θα βρεθεί εκτός δοκιμασίας και χωρίς ασυλίας.

Ποιος είναι όμως ο «άσσος στο μανίκι» του;

Πηγή: skai.gr

